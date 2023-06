La migliore pizza degli USA 2023? Una Pizza Napoletana, naturalmente

Una Pizza Napoletana è riuscita a conquistare il primo posto di 50 Top Pizza negli Stati Uniti. Non ci sarebbe nulla di strano, anche concettualmente; peccato che "Una Pizza Napoletana" è il nome del rinomato locale di New York premiato come migliore pizzeria degli states per il 2023.

La pizzeria si trova nell'East Village, al 175 di Orchard Street, ed è gestito da Anthoni Mangieri, guidato dalla sua passione per l'arte bianca e... per il gelato artigianale! Una Pizza Napoletana propone una pizza di tipo contemporaneo, con cornicione alveolato e corposo e rinnova il suo primato conquistato già nel 2022, sempre secondo 50 Top Pizza. Tutto è italianissimo, di importazione, e la lavorazione è eseguita a regola d'arte e il menu è limitato allo stretto indispensabile, senza fronzoli, come da tradizione. Ma non è l'unica buona pizza che potrete trovare negli USA.

Il secondo posto di quest'anno è stato conquistato da Razza Pizza Artigianale, pizzeria di Jersey City e regno di Dan Richer, vincitore anche del premio "Pizza Maker of the Year 2023". Una passione, la sua, nata in viaggio in Italia e mai più dissolta. Quello di Razza è un percorso straordinario, che premia la passione e il sudore della sua gestione passando dal quarto posto del 2022 al secondo gradino del podio.

Segue Ken's Artisan Pizza di Portland, che compie un balzo incredibile dall'11esimo posto del 2022. Scivola al quarto posto Tony's Pizza Napoletana di San Francisco, lo scorso anno al secondo posto, mentre la top 5 del 2023 si chiude con la Pizzeria Bianco di Phoenix, anche lei in forte miglioramento dal 12esimo posto dello scorso anno.

Ecco la lista completa:

Una Pizza Napoletana - New York Razza Pizza Artigianale - Jersey City (Pizza Maker of the Year) Ken’s Artisan Pizza - Portland Tony’s Pizza Napoletana - San Francisco (Performance of the Year) Pizzeria Bianco - Phoenix Ribalta - New York (Best Pasta Proposal 2023) 0′ Munaciello - Miami Jay’s Artisan Pizzeria - Kenmore (Pizza of the Year, "Nduja") Song’ E Napule - New York (Best Fried Food - Il Fritturista 2023) Kesté - New York La Leggenda Pizzeria - Miami Pasquale’s Pizzeria Napoletana - South Kingstown Ops - New York (Best Wine List 2023) Spacca Napoli Pizzeria - Chicago Fabrica Pizza - Tampa (Best Service 2023) Partenope Ristorante - Dallas Pizza Secret - New York (New Entry of the Year) Pizza Rock - Las Vegas Pizzeria Sei - Los Angeles (One To Watch 2023) Apizza Scholls - Portland Flour House - San Luis Obispo Mission Pizza Napoletana - Winston - Salem Inferno Pizzeria Napoletana - Darnestown Il Forno - San Antonio Coals Artisan Pizza - Louisville Nardò Italian Restaurant - Huntington Beach Robert’s Pizza And Dough Company - Chicago Bricco Coal Fired Pizza - Haddon Township Nostrana - Portland Craft 64 - Scottsdale (Best Beer Service 2023) Spark Pizza - Redmond San Matteo – Pizzeria E Cucina - New York A 16 - San Francisco Salsa - New York Antico Pizza Napoletana - Atlanta Tribute Pizza - San Diego Don Antonio - New York Zeneli - New Haven Pizza Delicious - New Orleans PizzElla - Miami Beach Slice & Pie - Washington Pasquale Jones - New York Basil & Barley Pizzeria Napoletana - Colorado Springs Pomo - Scottsdale Oven & Tap - Bentonville Angelina’s Pizzeria Napoletana - Irvine Posto - Somerville A Modo Mio - Arlington Yellow Moto Pizzeria - San Francisco 786 Degrees - Los Angeles

In attesa di scoprire chi si aggiudicherà l'ambito primo premio della classifica italiana di quest'anno, ricordiamo che 50 Top Pizza ha già premiato la migliore pizza europea del 2023.