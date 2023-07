Ecco la migliore pizza d'Italia del 2023: sul podio anche il Veneto!

Nel vivo della Pizza Week 2023 di Roma, una settimana all'insegna di pomodoro, mozzarella e basilico, come da programma è arrivata anche la premiazione più attesa dell'anno: ecco le migliori pizzerie d'Italia del 2023 secondo 50 Top Pizza.

A guidare è ancora la Campania, ma non sono mancate le sorprese. Al primo posto, infatti, Caserta ha ceduto alle insidie della bella Napoli ma non senza lottare.

È così che, prima tra le novità, a conquistarlo è stato il Maestro Diego Vitagliano con la sua sede di Via Nuova Agnano 1, nel capoluogo campano, a parimerito proprio con I Masanielli del campione in carica, il Maestro Francesco Martucci. Con un meritato pareggio, in prima posizione, ad approfittarne è stato il Veneto, con I Tigli di Simone Padoan (San Bonifacio, Verona), che ha scavalcato 50 Kalò, ora al quarto posto, insieme all'incredibile cavalcata di Seu Pizza Illuminati, che si porta invece in terza posizione.

Ecco la classifica completa delle prime 50 posizioni:

10 Diego Vitagliano Pizzeria (Napoli) - I Masanielli, Francesco Martucci (Caserta) I Tigli - San Bonifacio (VR), Veneto Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio 50 Kalò – Napoli, Campania 180g Pizzeria Romana – Roma, Lazio I Masanielli - Sasà Martucci – Caserta, Campania Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Campania Dry Milano – Milano - Lombardia Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Campania La Notizia 94 – Napoli, Campania Confine – Milano, Lombardia Le Grotticelle - Caggiano (SA), Campania Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 - Aversa (CE), Campania Pepe in Grani - Caiazzo (CE), Campania La Cascina dei Sapori - Rezzato (BS), Lombardia Apogeo - Pietrasanta (LU), Toscana Denis – Milano, Lombardia BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone Lido (CZ), Calabria Allegrìo - Roma, Lazio Pizzeria Da Lioniello - Succivo (CE), Campania 400 Gradi – Lecce, Puglia Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Lazio 'O Scugnizzo – Arezzo, Toscana Renato Bosco Pizzeria - San Martino Buon Albergo (VR), Veneto Frumento - Acireale (CT), Sicilia Sbanco – Roma, Lazio Fandango – Potenza, Basilicata Pizzeria Le Parùle - Ercolano (NA), Campania Giovanni Santarpia – Firenze, Toscana Giangi Pizza e Ricerca - Arielli (CH), Abruzzo Pizzeria Panetteria Bosco - Tempio Pausania (SS), Sardegna Modus - Milano, Lombardia Clementina - Fiumicino (RM), Lazio La Bolla – Caserta, Campania Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania 'O Fiore Mio - Faenza (RA), Emilia-Romagna Sant'Isidoro - Pizza & Bolle – Roma, Lazio I Borboni Pizzeria - Pontecagnano Faiano (SA), Campania Maiori – Cagliari, Sardegna Pizzeria Chicco - Colle di Val d'Elsa (SI), Toscana Enosteria Lipen - Triuggio (MB), Lombardia Crosta - Milano, Lombardia Antica Friggitoria Masardona Roma – Roma, Lazio Grigoris - Mestre (VE), Veneto L'Orso – Messina, Sicilia Pizzeria Gigi Pipa - Este (PD), Veneto Saccharum Pizzeria Ristorante - Altavilla Milicia (PA), Sicilia Meunier Champagne & Pizza - Corciano (PG), Umbria Pizzeria I Vesuviani - Pomigliano d'Arco (NA), Campania Sestogusto – Torino, Piemonte

Tra i premi speciali, Diego Vitagliano conquista anche il Miglior Servizio di Sala, mentre la Pizza dell'Anno è la Parmigiana Viaggiatrice di 180g Pizzeria Romana. Per dare un'occhiata alla classifica completa e a tutti i premi speciali, potete dare un'occhiata al comunicato stampa di 50 Top Italia.

Tra gli altri premi già conferiti quest'anno, ricordiamo la fresca vittoria di Gabriele Bonci tra le migliori 50 pizzerie al taglio d'Italia del 2023.