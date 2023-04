La migliore carne alla griglia del mondo: 6 ristoranti italiani nella Top 100

La carne cotta alla brace può essere sicuramente considerata una forma d'arte, che richiede meticolosità, talento e cura dei dettagli al fine di raggiungere risultati eccezionali. Non a caso ogni anno vengono eletti i 101 migliori ristoranti al mondo specializzati nella griglia e in questo 2023 sono ben 6 i locali italiani presenti in classifica.

Sul podio della sfrigolante classifica World 101 Best Steak Restaurant redatta da Upper Cut Media siedono il Parrilla Don Julio di Buenos Aires, l'Hawksmoor di Londra e l'American Cut Tribeca di New York, tuttavia il primo ristorante italiano si trova già al settimo posto. Si tratta de I due Cippi di Saturnia, locale aperto nel 1976 da Michele Cippi e oggi in mano ai figli Lorenzo e Alessandro. È proprio Lorenzo a occuparsi in prima persona della brace, per lui un vero e proprio rito da curare in ogni minimo dettaglio.

Proseguendo con la classifica, alla posizione 24 troviamo la Trattoria dell'Oste di Firenze, alla posizione 42 c'è la Braseria di Osio Sotto (Bergamo), mentre la Regina Bistecca di Firenze si è posizionata 45esima. In posizione numero 66 troviamo Asina Luna di Peschiera Borromeo (Milano), infine il Bifrò di Torino si è classificato 78esimo.



Guardando alla Top 10 mondiale troviamo anche il Carcasse di Koksijde (Belgio) in quarta posizione, l'El Caprichio a Jiménez De Jamuz (Spagna) in quinta, l'F.X. Buckley di Dublino al sesto, il Rockpool Bar & Grill di Sydney in ottava posizione, il Lana di Madrid al nono posto e infine il Bazaar Meat di Las Vegas in decima posizione.