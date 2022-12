I 50 migliori ristoranti italiani nel mondo: sono tutti all'estero

L’Italia è invidiata in tutto il mondo per le sue località mozzafiato, come la tanto desiderata Sicilia per le vacanze estive, o per la sua deliziosa cucina. Ma i migliori ristoranti italiani al mondo dove si trovano? Scopriamolo grazie a 50 Top Italy, sorprendendoci però dell’assenza del Belpaese.

Ebbene sì, nella classifica dei cinquanta ristoranti italiani migliori in tutto il mondo stilata da 50 Top Italy manca l’Italia. La nostra bandiera è portata comunque con fierezza in ogni angolo del globo, a partire dalla Cina: a Shanghai si trova il ristorante numero uno, Da Vittorio Shanghai, gestito da Stefano Bacchelli e Leonardo Zambrino, premiato per l’esclusività e bellezza del locale, il servizio giudicato impeccabile e una cucina già vincitrice dello stesso titolo nel 2021.

La classifica completa è la seguente:

Da Vittorio Shanghai – Shanghai, Cina Don Alfonso 1890 Toronto – Toronto, Canada Gucci Osteria da Massimo Bottura – Tokyo, Giappone Il Carpaccio – Parigi, Francia Fiola – Washington DC, U.S.A. Sesamo – Marrakesh, Marocco Locanda Locatelli – Londra, Regno Unito Il Lago – Ginevra, Svizzera Rezdôra – New York, U.S.A. Buona Terra – Singapore, Singapore Agli Amici Rovinj – Rovigno, Croazia Masseria – Washington DC, U.S.A. Acquarello – Monaco di Baviera, Germania Senzanome – Bruxelles, Belgio Tèrra – Copenhagen, Danimarca Caffè Stern – Parigi, Francia Torno Subito – Dubai, Emirati Arabi Uniti Armani Ristorante – Tokyo, Giappone Pianeta Terra – Amsterdam, Paesi Bassi The Oval – La Devozione – New York, U.S.A. Clara – Bangkok, Thailandia Giando – Hong Kong, Cina La Table d’Antonio Salvatore au Rampoldi– Montecarlo, Principato di Monaco Aromi – Praga, Repubblica Ceca Pastamara – Vienna, Austria Ornellaia – Zurigo, Svizzera Osteria 57 – New York, U.S.A. Lucida – El Alamein, Egitto Tosca – Parigi, Francia Mono – Edimburgo, Regno Unito Erasmus – Karlsruhe, Germania Brace – Copenhagen, Danimarca Cioppino’s – Vancouver, Canada La Sosta – Swellendam, Sudafrica Orobianco – Alicante, Spagna Otto e Mezzo – Bombana – Hong Kong, Cina Il Ristorante Luca Fantin – Tokyo, Giappone Picchi – San Paolo, Brasile Restaurant Passerini – Parigi, Francia Braci – Singapore, Singapore Il Ristorante – Niko Romito – Dubai, Emirati Arabi Uniti Acquerello – San Francisco, U.S.A. Tentazioni – Bordeaux, Francia Octavium – Hong Kong, Cina Al Muntaha – Dubai, Emirati Arabi Uniti Le George – Parigi, Francia La Locanda – Kyoto, Giappone The River Cafe – Londra, Regno Unito Da Mimmo – Bruxelles, Belgio Mancini – Stoccolma, Svezia

In Italia trionfano invece il Relais & Chateaux Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo nella categoria Luxury, l’Osteria Francescana di Massimo Bottura tra i Grandi Ristoranti e Zia Restaurant di Antonio Ziantoni per la Cucina D’Autore. Il premio speciale Chef Dell’Anno 2023, infine, va a Davide Oldani.