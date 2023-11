Il miglior MoonSwatch... siete proprio sicuri che sia uno Swatch?

Se le differenze tra il MoonSwatch e l'Omega Moonwatch vi hanno fatto desistere dall'idea di avvicinarvi all'intramontabile orologio che ha passeggiato sulla Luna, potrebbe interessarvi considerare un'altra idea.

Ormai da diversi anni si sta affermando sul mercato anche europeo un brand cinese di discreta manifattura, Pagani Design, che propone i suoi modelli anche su Amazon Italia con spedizione Prime. I prezzi sono tutto sommato accessibili (siamo tra gli 80 e i 120 euro, a seconda del modello e del periodo) con lavorazione, movimento e qualità dei materiali tutto sommato molto interessanti per la fascia di prezzo. In particolare, il loro "omaggio" allo Speedmaster Moonwatch si presenta con una cassa in acciaio, proporzioni molto simili all'originale, corona svasata sul profilo proprio come da tradizione e protezione in vetro zaffiro bombata. La ghiera tachimetrica è fissa proprio come sull'originale ma presenta numerose differenze, a partire dallo spessore, qui più generoso, passando per i numeri, che sono disposti in maniera concentrica rispetto alla circonferenza. Interessante la scelta del materiale per la ghiera invece, in acciaio con sfondo in ceramica, che gli dona un aspetto particolarmente elegante nonostante il costo di cartellino. Dulcis in fundo, il movimento. Non si tratta di un automatico ma, a differenza del MoonSwatch che utilizza un ETA completamente al quarzo, qui è presente un Seiko ibrido Meca-Quartz che conferisce al cronografo un movimento più granuloso e un ritorno a scatto.

Come dicevamo, si tratta di un omaggio realizzato in maniera molto buona per quello che è il prezzo di vendita al dettaglio, pari a 129,99 euro (al momento in cui scriviamo però è presente anche una promozione che consente di ottenere il 10% di sconto). Di certo i materiali e la lavorazione lo rendono un modello meno "divertente" rispetto ai MoonSwatch ma decisamente più premium, tenuto conto che gli Swatch X Omega costano quasi il triplo e utilizzano resina, plastica e vetro minerale. Chi cerca un orologio del livello di un Omega Speedmaster, però, dovrà necessariamente guardare altrove. Vale la pena notare, senza entrare nell'infinito e irrisolvibile dibattito sulla bellezza o meno degli omaggi, che questo orologio non si pone certamente come alternativa all'originale, ma allo stesso modo non lo è nei confronti dello Swatch, che presenta caratteristiche identitarie uniche.