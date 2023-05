Il miele fatto in casa con le proprie api: arriva l'arnia 3.0 di Beeing

Avete sempre sognato di produrre del miele fatto in casa, grazie alle vostre stesse api? Beeing, startup nata dall'idea di due ragazzi italiani, vi permette di avere un'arnia di nuova generazione per la produzione del vostro miele casalingo.

L'arnia in questione si chiama B-Box e vanta un design davvero particolare, pensato appositamente per l'utilizzo casalingo. Le arnie tradizionali infatti sono state inventate più di 150 anni fa per un uso professionale, Roberto e Gabriele invece - i due fondatori di Beeing - hanno totalmente stravolto il concetto di arnia. Realizzata in abete massello e multistrato di abete, la B-Box vi permette di ammirare le api al lavoro grazie a delle pareti trasparenti che possono in ogni caso essere oscurate con dei pannelli in legno.



Grazie a un piccolo "caminetto" le api possono entrare all'interno del loro alveare dall'alto, dunque passare accanto all'arnia vera e propria non disturberà gli insetti che continueranno la loro vita indisturbati; grazie a questo stratagemma si può stare attorno alla B-Box senza il pericolo di indispettire le api. La B-Box è dotata anche di favetti per la produzione del miele che possono essere sfilati senza disturbare gli insetti, dunque si può ottenere il proprio miele in totale sicurezza.

La B-Box standard vi arriva a casa con 16 favetti di raccolta, un video tutorial sull'assemblaggio e l'accesso a un gruppo privato per chiedere supporto alla community di Beeing, il tutto a un prezzo di 597 euro. Se siete assolutamente neofiti del settore potete affidarvi alla B-Box Plus: oltre al pacchetto standard avete anche uno sciame di api incluso, la formazione eseguita da un apicoltore (4 incontri) e l'inserimento delle api nell'arnia a un prezzo di 1.199 euro.