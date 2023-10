Mick Jagger incorona i Måneskin: 'sono la più grande rockband al mondo'

Mick Jagger ha concesso un’intervista al magazine 7 del Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del nuovo album dei Rolling Stones disponibile da ieri 20 Ottobre 2023 nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming.

Jagger non ha nascosto la propria ammirazione per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas e nell’intervista ha definito i Måneskin la più grande rockband al mondo, ma si è anche detto stupito per certi versi per il riscontro ottenuto rispetto a quanto fatto storicamente dai gruppi inglesi o americani per il genere. “Mi stupisce che la più grande rockband nel mondo sia italiana” ha affermato il cantante inglese, secondo cui “i Måneskin sono la band dei ventenni di oggi e tutti ci aspettiamo che in quel posto ci sia un gruppo inglese o americano”.

Sul disco, che vede anche il duetto con Lady Gaga su “Sweet Sound of Heaven”, Jagger ha affermato che “è un buon punto di partenza per un altro album” dal momento che la band ha registrato molto materiale. “Spero che l’anno prossimo lo pubblicheremo e torneremo on the road anche se dettagli, date e scaletta non sono ancora definiti” ha concluso, facendo sognare i fan che non vedono l’ora di rivederli dal vivo.