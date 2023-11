Mick Jagger incorona Damiano dei Maneskin: il nuovo murale di TVboy a Roma

Sono passate poche settimane dalle dichiarazioni di Mick Jagger sui Maneskin, che ha definito “la più grande rockband al mondo” in una frase che è suonata a molti come un vero e proprio endorsement e passaggio di consegne, ed al Vicolo del Fico a Roma è apparso un nuovo murale di TVboy che ha subito fatto il giro del mondo.

Nel murale, come si può vedere nella fotografia pubblicata direttamente da TVboy sul proprio account ufficiale Instagram, si vede il cantante dei Rolling Stones mentre mette la corona in testa a Damiano David, proprio come avviene al momento dell’incoronazione dei nuovi sovrani.

L’opera è presente a Vicolo del Fico a Trastevere, il quartiere che dà il nome anche ad uno dei nuovi inediti del gruppo capitolino, presente nella nuova edizione di RUSH! pubblicata lo scorso venerdì e che include alcune canzoni inedite. Vicolo Del Fico è anche un luogo profondamente simbolico per il mondo della musica: nella stradina infatti sorgeva lo storico ristorante “Il Locale”, che rappresenta un punto d’incontro storico dove gli artisti di più generazioni si sono incontrati per suonare fino a tarda notte, ma anche per scambiarsi i dee. Tra coloro che sono passati da “Il Locale” figurano anche i Subsonica, che proprio di recente hanno pubblicato un nuovo singolo.