Michielin, Consoli, Costello: l'estate 2023 del Castello Sforzesco inizia il 21 giugno

Milano si prepara a una lunga estate di passione nella cornice esclusiva del Castello Sforzesco, torna infatti il 21 giugno 2023 una nuova edizione di Estate al Castello.

Il 21 giugno prossimo parte dunque una nuova stagione di Estate al Castello, la rassegna promossa dal Comune di Milano nell'ambito del palinsesto Milano è Viva. Fino al 10 settembre il pubblico potrà contare su un concerto o uno spettacolo a sera fino al 10 settembre, serata in cui Francesca Michielin terrà il gran finale della manifestazione. Gli eventi da non perdere però sono molteplici, sin dalla serata di debutto: il 21 giugno infatti ad aprire le danze ci sarà Michele Bravi in concerto. Il giorno dopo, il 22 giugno, toccherà a Mario Lavezzi e Mogol, e poi ancora Incognito, Fabio Concato, Ghemon, Carmen Consoli ed Elvis Costello insieme, Barbascura X e tanti tanti altri. In basso trovate gli spettacoli già fissati, prossimamente invece il calendario completo degli eventi sarà disponibile su YesMilano.

Mercoledì 21 giugno

MICHELE BRAVI in concerto

Giovedì 22 giugno

MARIO LAVEZZI e MOGOL in concerto

Sabato 24 giugno

SERENA DANDINI: Vieni avanti cretina, next!

Lunedì 26 giugno

GHEMON: Una cosetta così

Martedì 27 giugno

INCOGNITO in concerto

Mercoledì 28 giugno

FABIO CONCATO in concerto

Giovedì 29 giugno

MAMMADIMERDA: Uno Spettacolo Esecrabile

Domenica 2 luglio

MAX ANGIONI: Miracolato

Giovedì 6 luglio

LA VITA, IL SOGNO, Teatro Franco Parenti

Lunedì 10 luglio

LA SCALA IN CITTA’ 2023 - Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Martedì 11 luglio

LA SCALA IN CITTA’ 2023 - Orchestra Filarmonica della Scala

Venerdì 14 luglio

GORAN BREGOVIĆ in concerto

Domenica 16 luglio

ROISIN MURPHY in concerto

Mercoledì 19 luglio

LUCA BARBAROSSA e STEFANO MASSINI: La verità, vi prego, sull'amore

Giovedì 20 luglio

SANTO PIACERE con Giovanni Scifoni, Teatro Carcano

Domenica 23 luglio

MARTHA WAINWRIGHT in concerto

Mercoledì 26 luglio

ALEX BRITTI in concerto

Sabato 29 luglio

BENJAMIN CLEMENTINE in concerto

Giovedì 31 agosto

CARMEN CONSOLI e ELVIS COSTELLO in concerto

Lunedì 4 settembre

CASINO ROYALE in concerto

Martedì 5 settembre

The Dark side of the moon con Luca De Gennaro

Sabato 9 settembre

BARBASCURA X: Amore bestiale

Domenica 10 settembre

FRANCESCA MICHIELIN in concerto

Come avete intuito da questi highlight il palco del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco ospiterà anche il Corpo di Ballo e l'Orchestra Filarmonica della Scala, per un totale di 82 spettacoli - molti dei quali gratuiti o a prezzo calmierato con biglietto inferiore o uguale a 15 euro. 2.300 i posti disponibili quest'anno, un parterre di rilievo che ha permesso l'inserimento in cartellone di eventi di grande richiamo. Prendete pure posto, dunque...