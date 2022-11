A Miano torna BookCity: i temi e gli appuntamenti dell'edizione 2022

Milano è pronta a inaugurare una nuova edizione di BookCity, la grande festa del libro e della lettura. Quest'anno si terrà dal 16 al 20 novembre 2022. Scopriamo i temi più importanti di un'edizione finalmente al 100% dopo gli anni del COVID.

Iniziamo col dire che tutti gli eventi di BookCity Milano 2022 sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo differenti indicazioni segnalate nelle pagine dedicate ai singoli eventi. Potete cliccare al link che segue per consultare il programma completo di BookCity 2022, qui invece trovate tutti i protagonisti di BookCity 2022. L'evento di apertura sarà mercoledì 16 novembre alle 20:30 al Teatro Dal Verme con Karl Ove Knausgård, Melania Mazzucco ed Emanuele Trevi. L'evento di chiusura invece si terrà al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci domenica 20 novembre alle 20:00 con Amalia Ercoli Finzi, Alberto Mantovani e Giorgio Metta.

Fra i temi cardine di quest'anno abbiamo il focus La Vita Ibrida, che permetterà agli ospiti di BookCity di parlare degli avvenimenti che negli ultimi anni hanno messo in discussione molte delle nostre certezze, anche la Guerra in Ucraina però sarà un tema dibattuto. Si parlerà moltissimo anche di Europa e de La Grande Storia, dei 30 anni dalle stragi mafiose in Sicilia, dei 100 anni dalla Marcia su Roma, della morte della Regina Elisabetta e molto altro.

L'agenda non si esaurisce qui, ci sarà spazio anche per la battaglia per i diritti civili, le storie dei grandi narratori dall'Italia e dal Mondo, i mestieri del libro, la scienza e l'ambiente. E ancora filosofia, psicologia, spiritualità, la cucina che diventa sempre più scientifica (la scienza delle pulizie di Dario Bressanini è un successo). Si andrà infine alla ricerca del benessere, fisico e mentale, per un'edizione di BookCity che si preannuncia memorabile.