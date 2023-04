'Meteora' dei Linkin Park torna in classifica dopo 20 anni

“Meteora” dei Linkin Park è nuovamente in classifica, sebbene sia stato lanciato 20 anni fa. L’album della band americana, che proprio ad inizio anno aveva lanciato un nuovo inedito con Chester Bennington alla voce, è presente al terzo posto nella classifica dei dischi più venduti di Billboard.

A spingerlo è la ristampa in versione deluxe pubblicata in occasione del 20esimo anniversario. L’edizione ampliata è disponibile dal 7 Aprile 2023 scorso in più formati ed include anche il singolo “Lost”.

“Meteora” è entrato nella classifica “Top Hard Rock Albums”, ed è rientrato al primo posto nelle classifiche “Top Rock Albums”, “Catalog Albums” e “Vinyl Albums”.

Complessivamente, nella settimana terminata il 13 Aprile il disco ha venduto 19.500 copie negli Stati Uniti, di cui 18.000 copie fisiche (13mila vinili e 5mila CD), mentre i download digitali hanno toccato quota 1.500. I dati sono diametralmente differenti rispetto a quelli registrati nel 2003, quando durante la prima settimana aveva piazzato oltre 810mila copie per raggiungere a fine anno sette milioni di copie. Il mercato musicale però è cambiato in maniera profonda anche grazie allo streaming.

Meteora include tracce che sono entrate nell’immaginario collettivo degli appassionati, tra cui “Somewhere I Belong”, “Faint”, “Breaking the Habit”, “Numb” e “From the Inside”.