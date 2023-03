Il Metaverso del Principato di Monaco è ora aperto al pubblico

Da oggi, il metaverso del Principato di Monaco è aperto al pubblico attraverso la piattaforma realizzata da DWorld in collaborazione con lo Smart City Department del Governo Monegasco e il supporto delle imprese locali.

La nuova versione dell’innovativa piattaforma è stata presentata dal Monaco Government Tourist & Convention Authority durante l’evento Micebook, che ha anticipato l’apertura al pubblico delle registrazioni attraverso cui sarà possibile accedere ad un’area personale che permette di scaricare una piattaforma da cui si può iniziare la navigazione della città virtuale.



Gli sviluppatori hanno anche preannunciato che il metaverso del Principato di Monaco sarà aggiornato con nuove funzionalità e l’obiettivo è garantire esperienze di alto livello a tutti i visitatori, al pari di quelle del mondo reale.



“Questa è una grande opportunità per tutti gli appassionati di tecnologia, che potranno vivere esperienze coinvolgenti e innovative all’interno di un ambiente virtuale che rispecchia una città reale. Daremo vita alla prima economia virtuale al mondo per un Paese all’interno del Metaverso. Vogliamo creare una comunità parallela dove ogni settore economico è collegato alla piattaforma: Retail, Immobiliare, Turismo, Eventi, Yachting, Arte, Sport, e molto altro ancora. Per farlo utilizzeremo le ultime tecnologie a partire dalla realtà virtuale, gli NFT, la blockchain. Inoltre ogni persona che si connetterà dall’estero potrà incentivare il turismo e l’economia locale senza nemmeno essere presente” ha affermato Manila Di Giovanni, CEO di DWorld.



Per la registrazione basta collegarvi al sito web dedicato e seguire le istruzioni fornite.