Metaverso, automazione e documenti digitali: ecco come viaggeremo nel 2030

Come saranno i viaggi del futuro? Tra metaverso, nuove tecnologie ma anche trend sociali ed economici mai visti prima, il rapporto Meet the Megatrends di SITA, uno dei principali provider IT per le compagnie di volo, ci svela come cambierà il turismo nei prossimi dieci anni.

Il rapporto si focalizza su 12 "key trends" che modificheranno il settore del turismo tra il 2023 e il 2027 e nel giro della prossima decade. Il rapporto, spiega SITA, nasce da una ricerca su scala globale, che ha raccolto dati e previsioni dai lavoratori del settore dei trasporti e dell'ospitalità, i quali sono stati poi analizzati dai SITA Labs per definire i trend della mobilità e dei viaggi del futuro.

Da una parte, il periodo 2023-2027 sarà segnato da una sempre maggiore automazione dei trasporti aerei, insieme a una visione più "agile" della forza-lavoro, che permetterà di svolgere quante più operazioni possibili da casa o da remoto. Un trend che risponde alle sollecitazioni del mercato del lavoro, segnato dalla "Great Resignation" del 2022, in risposta alla fine dello smartworking implementato durante la pandemia da COVID-19.

Entro il 2027, il grosso dei viaggiatori saranno Millennial e Gen Z: l'abitudine di questo pubblico all'uso delle tecnologie garantirà una diffusione senza precedenti dei sistemi biometrici, dei biglietti e dei passaporti digitali, che permetteranno di andare dall'entrata dell'aeroporto fino al posto in aereo senza alcun contatto con altri esseri umani. Corollario di questa novità sarà il miglioramento delle tecnologie per privacy e sicurezza, che permetteranno ai passeggeri di "viaggiare da qualsiasi luogo e verso qualsiasi luogo senza check-in e senza documenti".

Dalla parte opposta, però, si verificherà anche un invecchiamento del turista medio, che corrisponde al trend di aging su scala globale degli ultimi anni. Ciò non significherà però una maggiore difficoltà nei rapporto con le nuove tecnologie e i sistemi automatizzati: al contrario, SITA prevede che entro il 2027 il turismo diventerà un'economia completamente digitalizzata, in modo da risolvere i problemi di cambio del denaro e degli acquisti all'estero mediante i pagamenti mobili e con carta di credito.

Infine, anche il Metaverso entrerà negli aeroporti e sarà impiegato per ottimizzare tutti i processi lavorativi e per garantire un controllo immersivo degli edifici, dei voli in partenza e in arrivo e persino dei singoli aerei, grazie ai visori che saranno forniti a piloti, controllori e personale di terra. Entro il 2030, infine, SITA crede che verranno creati degli ambienti realistici simulati in AR e VR, che modificheranno anche l'esperienza dei viaggiatori nelle lounge degli aeroporti.