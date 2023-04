I Metallica torneranno presto in Italia, parola di Lars Ulrich

72 Seasons dei Metallica è disponibile da qualche settimana sulle principali piattaforme di streaming e nei negozi di dischi, e l’iconico gruppo metal americano ha già dato il via al tour promozionale che però almeno al momento non tocca il nostro paese.

Ciò però non vuol dire che i Four Horsemen non faranno tappa nel nostro paese per promuovere il loro ultimo lavoro, che ha già scalato la classifica UK portando i Metallica in vetta dopo quindici anni.

Lars Ulrich e Robert Trujilo infatti sono stati intervistati da Radio Freccia, e nel corso della chiacchierata hanno lanciato un messaggio d’amore ai fan italiani. Il batterista e bassista della band infatti hanno spiegato che i Metallica sono intenzionati a tornare in Italia, ed il fatto che il Bel Paese sia escluso dalla prima leg del tour non deve scoraggiare i fan proprio perchè il programma non è ancora completo.

“Torneremo, torneremo sempre” ha affermato Lars Ulrich, lasciando presagire l’annuncio di altri concerti che evidentemente potrebbero toccare anche l’Italia.

I due hanno anche ricordato alcuni dei concerti più iconici tenuti in Italia: “a volta guardo ancora le immagini del grande spettacolo a Milano sotto la pioggia. C’era uno spirito incredibile ed un’energia unica. Di recente abbiamo però anche fatto grandi spettacoli a Bologna e Torino” hanno ricordato i due. Proprio in occasione del tour di Hardwired to Self Destruct, Trujilo aveva intrattenuto il pubblico con delle cover di Vasco Rossi e Domenico Modugno.