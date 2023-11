I Metallica tornano in Italia! Una data agli iDays di Milano il 29 Maggio 2024

Lars Ulrich aveva promesso un ritorno dei Metallica in Italia, e così è stato. Il gruppo metal di Los Angeles salirà sul palco dell’Ippdromo Snai La Maura il 29 Maggio 2024, nell’ambito degli iDays 2024, per l’unica data italiana del tour a sostegno del nuovo album 72 Seasons.

James, Lars, Kirk e Robert proporranno ai presenti uno show come quello visto al Power Trip, che gli organizzatori descrivono come “il più grande show dei Metallica mai visto in Italia”. Il gruppo manca nel nostro paese da diversi anni, che non era stato incluso nella prima tranche del tour mondiale che aveva toccato anche l’Europa.

A sostegno dei Metallica ci saranno anche altri gruppi, che saranno annunciati successivamente. Intanto, i biglietti saranno disponibili in prevendita su My Live Nation dalle ore 12 di venerdì 17 Novembre per gli iscritti alla piattaforma, e tramite vendita generale dalle ore 12 di Lunedì 20 Novembre sul sito degli iDays.

Un altro grande nome si aggiunge al festival milanese, che ha già annunciato Green Day, Simple Plan, Avril Lavigne, Sum 41 e Tedua negli scorsi giorni.