I Metallica hanno pubblicato (su TikTok) il nuovo singolo If Darkness Had a Son

Dopo l'arrivo dei Rolling Stones su TikTok, anche i Metallica hanno ceduto al fascino della piattaforma di ByteDance ed hanno pubblicato in anteprima sul social il nuovo singolo dell'imminente album "72 Seasons", "If Darkness Had A Son".

Si tratta di una traccia piuttosto lunga, che dura 6 minuti e 36 minuti, preannunciata da un'anteprima strumentale su TikTok pubblicata in quattro diversi video, ognuno dei quali con protagonista uno dei componenti della band di San Francisco. Si è partiti con il batterista Lars Ulrich, seguito dal bassista Robert Trujilo e quindi dal cantante James Hetfield ed il chitarrista Kirk Hammett.

Inutile dire che, come avvenuto anche in altre circostanze, sulla piattaforma cinese si sono subito moltiplicate le cover dei fan che hanno ripreso lo stile split screen per suonare il nuovo singolo dell'amata band.

Ad accompagnare il nuovo singolo, il terzo del lavoro in uscita il 14 Aprile, c'è anche un video diretto da Tim Saccenti. Il test parla delle tentazioni più pericolose: un riferimento al difficile periodo passato di recente da James Hetfield che ha annunciato di essere tornato in rehab per affrontare e mettere definitivamente da parte i problemi con la dipendenza da alcol?

Cosa ne pensate di questa nuova canzone dei Metallica? Fatecelo sapere nei commenti.