Il primo metaborgo italiano è in Valtellina e ha solo 300 abitanti

Quando vi abbiamo parlato dei possibili trend per il turismo del futuro, una delle grandi novità che abbiamo citato era il Metaverso. Mai ci saremmo aspettati, però, che la prima destinazione a diventare davvero "Meta" fosse un piccolo borgo in Valtellina, immerso nelle Alpi Orobie e con una popolazione di 307 abitanti.

Negli scorsi giorni, il borgo di Albaredo per San Marco ha festeggiato 150 anni dalla sua fondazione. Il paese, che si trova in provincia di Sondrio, è stato istituito con un Regio Decreto tra il 1862 e il 1863 ed è piuttosto importante per il turismo locale: esso viene infatti attraversato dalla Via Priula, una tratta commercia del XVI secolo che collegava Bergamo e Morbegno, anch'esso in provincia di Sondrio. Non solo: Albaredo per San Marco è anche la sede della Porta del Parco delle Orobie Valtellinesi, uno degli ingressi consigliati nel principale parco naturalistico della Valtellina.

Come spiega Idealista, Albaredo per San Marco è diventato il primo "Meta Borgo" al mondo (o quantomeno in Italia) grazie ad un importante progetto di riqualificazione turistica e paesaggistica, basato sulla Realtà Virtuale e sulla Realtà Aumentata. L'idea alla base del progetto era quella di integrare AR, VR e Metaverso nell'offerta turistica del paese, nella speranza di attirare turisti di una fascia di età più giovane verso il piccolo borgo. L'iniziativa ha attirato l'interesse di diversi operatori turistici esteri, ed è stata presentata alla Giornata Europea del Turismo di Bruxelles.

Il percorso nel Metaverso progettato da Albaredo per San Marco è stato finanziato dalla Regione Lombardia, e punta a proiettare nel passato i turisti del borgo, grazie ad una ricostruzione perfetta dal punto di vista artistico e architettonico delle sue case, della Via Priula e dei suoi edifici più importanti, come la Chiese cinquecentesca di San Rocco e San Sebastiano. Dall'età medievale e moderna, poi, il percorso in AR porta anche fino alla storia più recente del paese, spiegandone la progressiva trasformazione nella cittadina attuale. (Foto cover: repertorio)