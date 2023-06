Messi vola nella Major League: il Campione del Mondo sceglie la Florida

L'addio di Messi al PSG ha scatenato le teorie dei fan, curiosi di scoprire quale sarebbe stata la sua nuova casa. Alla fine, la risposta è arrivata proprio dal Campione del Mondo, comunicando la sua intenzione di voler lasciare il calcio del Vecchio Continente una volta per tutte.

Ad accogliere Messi saranno David Beckham e i tifosi dell'Inter Miami, che piazza il colpaccio prima ancora dell'inizio della finestra estiva di mercato e assicurandosi la preferenza del campione in carica. Se abbiamo pochi dubbi sul potenziale della pulce e sulle sue possibilità di risollevare le sorti dell'attuale ultima in classifica nel Girone Est, capiamo che in molti si chiedono anche come farà il campionato statunitense a permettersi un nome di questa caratura.

Ebbene, proprio con un'azione "corale": a quanto pare, sarà la Lega, con tutti e 29 i club che hanno risposto all'appello, a contribuire al faraonico stipendio del sette volte pallone d'oro. Un'operazione che per il calcio nostrano potrebbe sembrare fantascientifica, ma che i club a stelle e strisce - e canadesi - trattano alla stregua di un vero e proprio investimento, che dovrebbe andare a favorire un po' tutti sulla lunga distanza.

Il contratto che Messi dovrebbe firmare con l'Inter Miami varrebbe intorno ai 120-150 milioni di dollari per due anni e mezzo di contratto (circa 50 milioni a stagione) con opzione di rinnovo annuale nel 2026, tra fisso e bonus, oltre a garantirgli una quota del club una volta appese le scarpette al chiodo, proprio come Beckham.

Inoltre, ci sono da considerare anche Adidas e Apple, intenzionate a fare sul serio per accaparrarsi i favori del più grande calciatore di sempre a calcare i campi statunitensi. Insomma, di motivi per scegliere di attraversare l'oceano invece di inseguire il rivale di sempre, CR7, sembrano essercene abbastanza: cosa ne pensate della scelta di Leo Messi?