Messi ha finalmente trovato la sua casa da sogno in Florida, per 10 milioni di Dollari

Lionel Messi sta cambiando anche il calcio americano, e sta dando un boost importante anche al mercato immobiliare a quanto pare. Dopo un’attenta e lunga ricerca, la stella ex Barcellona e PSG sembra aver trovato la sua casa da sogno, per “soli” 10,75 milioni di Dollari.

La casa in Florida è grande circa 3200 metri quadrati e vanta la bellezza di 10 camere da letto, 9,5 bagni, un garage per tre auto ed una spaziosa piscina che si affaccia sul lungomare. All’appello manca un campo da calcio privato, ma la villa di Fort Lauderdale è praticamente attaccata allo stadio dell’Inter Miami FC, la squadra per cui gioca da qualche mese.

La casa è un mix di comodità e design: all’interno troviamo finestre soleggiate, una cucina gourmet con eleganti mobili in legno, un’isola spaziosa ed elettrodomestici in acciaio inossidabili.

I più informati fanno sapere che quella di Fort Lauderdale non è la prima casa che Messi ha acquistato in Florida: nel 2019 infatti ha rilevato un locale da quasi 1100 metri quadrati nella Porsche Design Tower a Sunny Isle Beach, per un importo di circa 5 milioni di Dollari. All’inizio dell’anno però l’avrebbe scambiata con un’unità da 9 milioni di Dollari nella stessa Porsche Design Tower.

Messi è diventato un vero e proprio fenomeno pop negli USA, e prossimamente arriverà anche la serie TV Messi Meets America, per cui è stato pubblicato un trailer nelle scorse ore.