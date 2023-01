Il mese migliore per visitare la Croazia: mare, vigneti e parchi nazionali

Se vi state chiedendo quale sia il mese migliore per visitare la Croazia, un Paese magnifico che abbiamo a pochi passi dall’Italia (soprattutto se vi muovete dal Friuli-Venezia Giulia), la risposta è: dipende! Cerchiamo di capire da cosa dipende grazie ai consigli di Lonely Planet.

La Croazia offre una varietà di attrazioni davvero ampia, potete scegliere di visitare i vigneti dell’entroterra oppure esplorare le coste assolate, potete persino optare per una bella città d’arte come Dubrovnik, dovete soltanto fare attenzione a scegliere la stagione giusta. Solitamente le coste hanno temperature più alte dell’entroterra, dove invece in inverno possono soffiare venti molto freddi. Luglio e Agosto sono i mesi più caldi e affollati dai turisti, sono solitamente scelti da chi vuole godersi il mare e il divertimento delle coste. Si potrebbe anche optare per visitare città come la capitale Zagabria, in genere però l’entroterra tende a svuotarsi d’estate, dunque in questi mesi preferite una meta “continentale” solo se avete voglia di relax e silenzio, mentre per la baldoria meglio preferire il mare.

A proposito di relax, se non amate il caos estivo scegliere di andare in Croazia a Maggio, Settembre oppure Ottobre potrebbe essere la scelta ideale. Nel Paese ci sono meno turisti e le temperature sono ancora gradevoli, dunque potrebbe essere il momento perfetto per una vacanza rilassante. In particolare Maggio e Settembre sono i mesi maggiormente indicati per andare in barca a vela, nell’entroterra invece potete dedicarvi alle escursioni in bicicletta e ai parchi nazionali.

Per risparmiare qualche soldo, potete sempre andare in Croazia a Novembre oppure ad Aprile, quando i prezzi degli alberghi sono più accessibili. C’è però un motivo: nell’entroterra potrebbe fare parecchio fresco, se il vostro obiettivo però è visitare le principali città del Paese potreste comunque passare del tempo magnifico. Anche Gennaio potrebbe essere un mese interessante per visitare i principali musei di Zagabria e affollare uno dei tipici caffè del luogo, attenzione però alle temperature: solitamente questo è il mese più freddo dell’anno.

Febbraio è il mese perfetto per gli amanti del carnevale, la città di Fiume infatti ospita un enorme festival in maschera, Marzo invece è il mese più indicato per visitare i parchi nazionali di Krka e Plitvice. Il momento migliore per andare in Croazia dunque dipende anche da ciò che cercate, se invece avete le idee poco chiare o amate lasciarvi trasportare dagli eventi, Giugno potrebbe essere il mese perfetto per voi. C’è meno gente rispetto ai mesi estivi, le temperature sono piacevoli e il Paese si riempie di feste e festival di ogni tipo. Inoltre i traghetti iniziano il loro calendario estivo e possono portarvi sulle suggestive isole di Cres e Mljet. Siete pronti a fare la vostra scelta?Se preferite rimanere in Italia, tutti vogliono andare in Sicilia nel 2023 grazie a una famosa serie TV.