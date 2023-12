Mercatini di Natale? Tra regali, piatti tipici, attività ludiche e magia

Ogni città ha le sue caratteristiche e le sue attrazioni, che rendono unica l'atmosfera natalizia. Vediamo cosa offrono i mercatini natalizi di Trento, Montepulciano e Greccio.

Tra i tanti mercatini di Natale più belli da visitare c'è il mercatino di Natale di Trento che si tiene in piazza Fiera e in piazza Cesare Battisti dal dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. Qui, oltre 90 casine di legno vendono prodotti tipici del Trentino, un'occasione ghiotta per gustare formaggi, salumi, miele, dolci come il brezdel (una ciambella soffice ricoperta di zucchero) o una fetta di zelten (una torta natalizia a base di frutta secca e canditi, bagnata con il rum).

Il mercatino di Natale di Montepulciano è il più grande del centro Italia, con 70 casette di legno che si trovano in piazza Grande e nelle vie adiacenti. Passeggiando tra esposizioni di artigianato locale e addobbi natalizi, non mancano dolci tipici come il panforte o bocconotti abruzzesi (dei pasticcini di pasta frolla ripieni di crema al cioccolato e confettura di ciliegie, che hanno la forma di piccoli cestini) e vin brulé. Si potrà pattinare sul ghiaccio nel parco di Natale, e dalla terrazza natalizia, degustare il famoso vino Nobile di Montepulciano.

Per chi volesse vivere invece il presepe, vale la pena visitare quello vivente di Greccio, una tradizione che risale al 1223, quando San Francesco d’Assisi volle ricreare la scena della natività in una grotta del borgo medievale di Greccio, in provincia di Rieti. Ogni anno, il paese si trasforma in un villaggio natalizio, con figuranti in costume, scenografie fedeli, animali e musiche.

Il presepe vivente si svolge per sei sere, dal 24 dicembre al 6 gennaio, e attira migliaia di visitatori da tutta Italia. Il presepe vivente di Greccio è considerato il primo della storia e ha ispirato molti altri in tutto il mondo. È un’esperienza unica e suggestiva, per rivivere l'originario spirito del Natale.