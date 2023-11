I mercatini di Natale più belli da visitare in Italia nel 2023

Manca sempre meno al Natale, ed è tempo di tuffarsi nell’atmosfera natalizia con i classici mercatini che - contrariamente a quanto si possa pensare - vengono proposti anche in Italia. Ma dove andare?

SkyScanner ha stilato sul proprio blog ufficiale una lista dei migliori mercatini natalizi da visitare in questo periodo magico che si sta per avvicinare.

Mercatino di Natale di Roma

Il primo che viene citato è il mercatino di Natale della capitale, in Piazza Navona e Pizza di Spagna dove i turisti troveranno due dei mercatini di Natale più frequentati del nostro paese. Oltre che i vari stand, è possibile trovare giocolieri, artisti di strada, musicisti e le immancabili bancarelle che vendono dolciumi e prodotti natalizi.

Mercatino di Natale di Bolzano

Probabilmente è quello più caratteristico, oltre che uno di quelli storici. Stiamo parlando del Christkindlmarkt di Piazza Walther, che aprono i battenti il 24 Novembre per chiudere all’Epifania 2024. Oltre ottanta le bancarelle in legno, ma tra gli elementi caratteristici c’è anche un trenino elettrico per fare un giro. In Piazza Municipio invece solitamente viene allestita una pista da pattinaggio e nel Parco dell Stazione un Parco del Natale con tanti stand dedicati all’artigianato e gastronomia.

Mercatino di Firenze

La magica atmosfera di Firenze diventa ancora più magica a Natale. Dal 18 Novembre al 17 Dicembre è possibile godere in Piazza Santa Croce dei mercatini di Natale corredati da una ricca rassegna di eventi. I visitatori potranno assaggiare i prodotti tipici toscani, ma anche acquistare prodotti d’artigianato.

Mercatino di Arezzo

Sempre restando in Toscana, dal 18 Novembre al 1 Gennaio in Piazza Grande ad Arezzo ci saranno i mercatini di Natale con uno spettacolare gioco di luci. Per i più piccoli, nel Palazzo di Fraternita ci sarà la Casa di Babbo Natale, mentre nella Galleria d’Arte Contemporanea troverà spazio la Casa di Natale a Mattoncini con l’esposizione Lego.

Mercatino di Torino

Dal 27 Ottobre al 14 Gennaio nelle principali piazze di Torino saranno proposte le “Luci d’artista”, mentre in Piazza Castello verrà allestito l’albero di Natale con relativi mercatini.

Mercatino di Napoli

L’esplosione del turismo di Napoli con ogni probabilità continuerà anche a Natale, dove dal 2 Dicembre al 7 Gennaio 2024 prenderà il via il mercatino di Natale di Napoli, con la suggestiva mostra di San Gregorio Armeno dove gli artigiani del presepe metteranno in mostra le loro ultime creazioni. Previste anche attività per i più piccoli come la “Littorina Postale” dove sarà possibile inviare la lettera a Babbo Natale. Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa invece saranno montate le casette-stand.

Mercatino di Matera

Già capitale della cultura, Matera è una delle mete più suggestive ed a Natale lo sarà ancora di più. In Piazza Vittorio Veneto saranno montati i caratteristici stand che venderanno prodotti tipici della Basilicata, accompagnati dai classici artisti di strada e concerti.

Mercatino di Perugia

Il centro storico di Perugia si illuminerà per Natale dal 16 Dicembre al 7 Gennaio con il suggestivo mercatino di natale. Gli stand saranno allestiti sia nelle vie medievali che all’interno dei vicoli sotterranei della fortezza. Previsti anche spettacoli teatrali e laboratori.

Mercatino di Levico Terme

Sempre tornando in Trentino, Skyscanner cita i mercatini di Levico Terme che terranno compagnia i visitatori all’interno del Parco Secolare degli Asburgo fino al 6 Gennaio 2024 e proporranno prodotti artigianali e gastronomici locali.