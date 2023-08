Una nuova 'meraviglia del mondo' sta sorgendo in Africa: le foto sono impressionanti

Mentre gli scavi nei pressi delle Piramidi di Giza continuano a riservare grandi scoperte, in Africa un gruppo di monaci e devoti ha dato il via alla costruzione di una nuova "meraviglia del mondo", basata sulle antiche e imponenti chiese monolitiche di Lalibela, in Etiopia: le prime foto sono davvero impressionanti.

Le chiese di Lalibela sono una serie di chiese cristiane copte scavate nella roccia, ormai sepolte tra le vallate e gli altipiani dell'Etiopia. Si tratta di uno dei primi esempi di architettura cristiana copta della storia, nonché di un importante sito per i cristiani di tutto il mondo, che ancora oggi, di fronte alla bellezza del complesso monumentale, credono che esso sia stato realizzato "con l'aiuto degli angeli".



Il complesso, composto da 11 chiese monolitiche scavate nella roccia, è stato intitolato a Re Lalibela nel XIII secolo ed è diventato di recente uno dei luoghi di maggior richiamo turistico di tutta l'Etiopia, grazie anche alla (relativa) stabilità politica del Paese. Molti, oggi come nel Medioevo, sono attirati dalle chiese di Lalibela per i propri pellegrinaggi, al punto da considerarle la "Nuova Gerusalemme" nel mezzo dell'Africa.



Tra il turismo internazionale e i pellegrinaggi religiosi, insomma, il sito è sempre pieno di turisti: per questo motivo, da qualche anno le chiese monolitiche di Lalibela sono diventate un patrimonio mondiale dell'UNESCO, al pari del Colosseo, del centro storico di Firenze e della laguna di Venezia. Forse è proprio per questo che un monaco e due diaconi, a circa 60 chilometri a sud del sito originale, stanno cercando di costruire una seconda Lalibela.



Sì, avete capito bene: il progetto si chiama "Dagmawi Lalibela", letteralmente "La Seconda Lalibela", e va avanti dal 2010. Il monaco e i suoi due seguaci hanno già costruito la bellezza di sette chiese monolitiche, interamente scavate nella roccia nell'arco degli ultimi tredici anni. Non è chiaro se il gruppo voglia fermarsi una volta raggiunte le 11 chiese (come quelle che compongono la "prima" Lalibea) o se intenda andare avanti a oltranza.



Qualcuno potrebbe domandarsi il perché di uno sforzo simile. Il monaco Abu Gebre Meskel Tesema, che insieme ai suoi due diaconi vive nell'eremitismo, non ha mai rilasciato interviste ufficiali a riguardo, ma pare che si tratti di una questione di devozione: "il complesso originale è stato costruito con l'aiuto degli stranieri ed è pieno di turisti", avrebbe detto ad alcune guide della zona, giustificando la sua opera.