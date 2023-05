Come preparare il Melonpan, il panino giapponese che assomiglia a un melone

Il Melonpan (メロンパン) è un panino dolce giapponese caratterizzato dalla presenza di due impasti: un lievitato soffice tipo pan brioche, ricoperto successivamente da un sottile strato di frolla zuccherato in superficie, tale da renderlo friabile e “biscottato”.

Un prodigio che non esisterebbe senza la diaspora armena avvenuta nel XX secolo. Pare infatti che l'invenzione sia da attribuirsi a un panettiere armeno: Hovhannes (Ivan) Ghevenian Sagoyan, espatriato in tenera età nella fredda Russia e poi divenuto fornaio ufficiale della monarchia Romanov, il quale probabilmente durante la rivoluzione del 1917 (che portò all'instaurazione della repubblica socialista) emigrò nell'area nord-ovest della Cina, ad Harbin, divenendo fornaio del New Harbin Hotel e successivamente in Giappone, su invito del magnate Okura Kihachiro (rappresentante della principale istituzione finanziaria Okura guni zaibatsu, l'attuale Taisei Corporation).

Trasferitosi nel sobborgo Meguro di Tokyo, lavorò all'Imperial Hotel, prima di aprire una panetteria di proprietà denominata “Monsieur Ivan” in cui inventò il panino dalla forma retata e texture ruvida simile a quella del melone cantalupo, il melon pan o sunrise pan (サンライズ “sanraizu”) da alba, come viene chiamato a Hiroshima e Osaka.

Una delizia che oggi è possibile provare appena sfornata alla Kagetsudo Honten, una piccola bottega ubicata nel quartiere di Asakusa a Tokyo, nei pressi del tempio Senso-ji o confezionata nei vari combini (negozi aperti 24/24) sparsi per il Giappone.

Anche se non potete recarvi nel Paese dei ciliegi in fiore ecco la nostra ricetta per cimentarvi nella preparazione del vostro melon-pan:

Ingredienti per 4 persone:

Per la pasta brioche:

200 gr di farina 00

30 g di zucchero bianco

1 uovo

20 g di burro

3.5 g di lievito di birra

70 ml di acqua

Per la frolla:

100 gr di farina 00

40 g di zucchero bianco

1 uovo

30 g di burro

½ cucchiaino di lievito in polvere per dolci

Preparazione:

Dedicatevi prima di tutto alla pasta brioche. Il vostro preparato dovrà lievitare, pertanto potrete impiegare quel lasso di tempo per preparare il secondo impasto. Procedete miscelando le polveri in una planetaria o in una ciotola, aiutandovi con le fruste elettriche: farina, lievito di birra e zucchero, quindi aggiungete l'acqua a temperatura ambiente e iniziate a impastare. Aggregate l'uovo intero (già sbattuto) e il burro ridotto a pezzetti.

Una volta ottenuto un impasto elastico e liscio spostatelo in una ciotola, praticando sulla superficie un'incisione a X, in modo da verificarne lo stato di lievitazione. Ricoprite il tutto con della pellicola alimentare e lasciate riposare per circa 2 ore a temperatura ambiente o in forno spento con luce accesa.

Passate ora alla preparazione della pasta frolla: aiutandovi con le mani amalgamate il burro rigorosamente freddo con lo zucchero. A questo punto unite la farina setacciata e il lievito per dolci e cominciate a impastare.

Una volta ottenuto un impasto compatto, avvolgetelo in una pellicola e mettetelo in frigorifero a riposare. A questo punto riprendete la vostra pasta brioche che nel frattempo sarà lievitata fino a raggiungere il doppio del volume e suddividetela in 4 palline di eguali dimensioni.

Quindi recuperate la pasta frolla e stendetela su un ripiano infarinato, aiutandovi con il mattarello. Con una ciotola tagliate l'impasto in maniera circolare e ponetelo sopra alla pallina di pan brioche, “rivestendola” per intero.

Cospargete con abbondante zucchero e quindi procedete a decorare praticando con il coltello delle incisioni incrociate simili a quelle del melone. Sistemate i vostri panini su una teglia rivestita di carta forno e cuocete per 15 minuti a 170° in forno ventilato e preriscaldato.

Avete ancora voglia di morbidezza? Prova la nostra ricetta dei fluffy pancake giapponesi per una colazione o una merenda soffice e gustosa.