MEATER 2 Plus è il nuovo termometro intelligente per la carne ed il pesce

MATER ha annunciato oggi il lancio del nuovo MEATER 2 Plus, il nuovo termometro intelligente per la cucina, che si adatta sia alla carne che al pesce. Il nuovo MEATER 2 Plus si prefissa l’obiettivo di accompagnare l’utente in ogni metodo di cottura, e vuole migliorare le abilità culinarie di tutti.

MEATER 2 Plus offre un monitoraggio di precisione grazie ai cinque sensori Smart Temp che possono rilevare la temperatura interna della pietanza, a cui si aggiunge un sensore ambientale esterno. Questo sistema di calibrazione a tre punti consente di rilevare la temperatura interna della carne in modo accurato fino a 105 gradi Celsius.



La sonda interna è interamente in metallo, mentre l’estremità è in acciaio inox e consente di rilevare una temperatura esterna massima di 500 gradi Celsius. MEATER 2 Plus è dotato della tecnologia Bluetooth 5.2 che permette agli utenti di allontanarsi dalla cucina per controllare la temperatura.



In termini di autonomia, 15 minuti di ricarica garantiscono 12 ore di utilizzo. MEATER 2 Plus è disponibile da oggi sul sito ufficiale di Meater al prezzo di 129 Euro.



A renderlo più innovativo c’è la nuova applicazione MEATER che gode della nuova funzionalità MEATER Master Class che come suggerisce il nome offre diversi videotutorial con numerosi suggerimenti e consigli per cucinare.