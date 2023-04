Dal MCU alla Milano Design Week: i Guardiani della Galassia arrivano a Brera

Dopo aver visto l'ultima scena in anteprima di Guardiani della Galassia: Volume 3, i fan della pellicola targata Marvel Studios in uscita il 3 maggio dovrebbero fare un salto alla Milano Design Week 2023, dove è possibile ammirare un'installazione dedicata a Star Lord, Rocket Raccoon e soci, realizzata dall'artista Marco Lodola.

L'installazione, posizionata sulla facciata della galleria d'arte Robertaebasta di via Fiori Chiari 3, nel cuore di Brera, comprende sei sculture al neon dei Guardiani, che ritraggono i volti di Peter Quill/Star Lord, Rocket Raccoon, Groot, Drax e Mantis e Nebula (queste ultime rappresentate l'una insieme all'altra), insieme ovviamente all'iconico logo del film Disney. Manca invece Gamora, che sarà proprio al centro degli eventi di Guardiani della Galassia Vol. 3 dopo la sua scomparsa al termine di Avengers: Endgame.

Le opere saranno visibili fino a domenica 23 aprile, quando si chiuderà la Milano Design Week 2023. Marco Lodola, artista italiano noto nel mondo dell'arte contemporanea soprattutto per le sue sculture al neon, ha commentato l'installazione spiegando che quelle che la compongono "sono opere pop che raccontano di un universo sfaccettato e luminoso. Quella dei Guardiani della Galassia è una saga irriverente che non dimentica però l’iconicità di scene madri ed eroi, anzi, trasforma un "mucchio" che sembra male assortito in un gruppo di eroi."





Continua Lodola aggiungendo che il Marvel Cinematic Universe è "un mondo eccentrico, pieno di colori, fatto di una pasta che ha l’ironia del cinema post-moderno e segue il ritmo di una colonna sonora che diventa protagonista. La musica è fisica, custodita nel walkman del protagonista, e sprigiona forza e luce quasi quanto le immagini. Un mix(tape) che caratterizza il mio lavoro da sempre”.

Insomma, per i fan italiani dei Guardiani della Galassia l'esposizione di Lodola e della galleria Robertaebasta sembra essere un'occasione ghiotta per pregustare la pellicola Marvel a qualche giorno dall'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, prevista per il 3 maggio.