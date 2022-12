McDonald's testa il primo ristorante senza umani: è completamente autonomo!

Sulla scia di quanto fatto da Amazon per i suoi supermercati Amazon Go, anche McDonald’s ha deciso di compiere un passo significativo verso la creazione di store senza personale ma completamente autonomi, e i test sono partiti dal Texas.

La catena di fast food ha infatti aperto un ristorante completamente automatizzato e gestito da macchinari: i clienti non devono parlare con nessuno per completare gli ordini e ritirarli. Il punto vendita situato appena fuori Fort Worth utilizza una serie di tecnologie che permettono agli utenti di ordinare il loro cibo preferito e riceverlo senza alcuna interazione fisica. Inutile dire che questo store è già diventato virale e oggetto di video da parte di molti TikToker, come Foodiemunster che di recente ha visitato il ristorante e documentato il tutto con una clip che è subito diventata virale tra gli spettatori.

All’ingresso sono presenti dei grandi schermi touch attraverso cui è possibile inviare gli ordini, che quando sono pronti vengono consegnati nelle iconiche buste McDonald’s tramite delle piattaforme mobili.

In un filmato viene mostrato anche un sistema di drive-thru che permette di ritirare il cibo sempre in maniera autonoma: quando si passa attraverso viene chiesto un codice ricevuto al momento dell’ordine e in pochissimo tempo arriva il cibo.

Ovviamente a cucinare i panini, patatine & co saranno sempre degli esseri umani, ma l’aspetto unico è che non bisognerà interagire con loro per acquistare.