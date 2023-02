McDonald's lancia i McNuggets a base vegetale con piselli, mais e grano

Piselli, mais, grano e pastella di tempura. Questi gli ingredienti dei nuovi nuggets McPlant di McDonald's. Sì, si tratta di un prodotto un po' diverso dai classici chicken nuggets, che sta per arrivare anche in Europa.

Come riportato da CBS News e CNBC, i clienti di McDonald's in Germania potranno presto procedere all'ordine. Sarà infatti il mercato tedesco il primo a ospitare la novità, già a partire dal 22 febbraio 2023. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: di mezzo c'è una collaborazione tra il gigante dei fast food e Beyond Meat, realtà ben nota per realizzare prodotti a base di vegetali.

Va detto che già dal 2021 McDonald's propone un hamburger McPlant, ma adesso i McNuggets a base vegetale stanno raggiungendo oltre 1.400 località, dopo un primo ristretto test iniziale. Tra l'altro, compreso nel lancio legato al mercato tedesco ci sarà anche il succitato hamburger McPlant. In ogni caso, l'effettiva disponibilità futura del cibo McPlant dipenderà anche dalla richiesta dei clienti.

In questo contesto, McDonald's affermato che in linea generale gli europei risultano più ricettivi quando si tratta di prodotti a base vegetale. Gli statunitensi sembrano invece essere un po' meno propensi a ordinare prodotti di questo tipo. Per il resto, attualmente non ci sono maggiori dettagli in merito a un possibile arrivo in Italia dei McNuggets a base vegetale.