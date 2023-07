McDonald's, nel 2024 arriva una catena 'spin-off' di fast food: si chiamerà CosMc's

Periodo di grandi novità in casa McDonald's: se a fine 2022 McDonald's sperimentava con i robot inaugurando il suo primo ristorante senza personale umano, pare ora che la catena sia pronta a dare vita ad un nuovo brand di ristoranti, sempre specializzati in hamburger e patatine ma con un tocco decisamente "fantascientifico".

I nuovi ristoranti si chiameranno CosMc's e saranno una via di mezzo tra uno spin-off della formula tradizionale di McDonald's e una nuova catena di fast food, di cui verranno aperte inizialmente solo poche location (presumibilmente negli Stati Uniti), destinate però ad espandersi nel mondo in caso di successo al pari della "casa madre", spiega la CNN.



"CosMc's è un concept su piccola scala, che mantiene tutto il DNA di McDonald's ma lo unisce con la sua unica personalità", ha spiegato il CEO del colosso dei fast food Chris Kempczinski durante una call con gli investitori dell'azienda, nella quale ha anche commentato gli (ottimi) risultati finanziari del secondo trimestre del 2023. Kempczinski ha poi aggiunto che gli investitori e il pubblico ne sapranno di più durante l'Investor Day di McDonald's, previsto entro la fine del 2023.

Ma che cos'è, esattamente, CosMc's? CosMc's è una vecchia mascotte di McDonald's, comparsa in numerosi spot pubblicitari della catena tra il 1986 e il 1992. A differenza delle altre icone della compagnia, il personaggio che riceverà un revival nel 2024 è un alieno: da qui l'idea di fare dei CosMc's delle location con un design futuristico e fantascientifico, in linea con quello del loro personaggio-simbolo.



Il recupero di CosMc's avviene sulla scia del successo del revival di Grimace, altra vecchia mascotte di McDonald's che, negli scorsi mesi, è diventata virale sui social dopo che la catena di fast food ha re-introdotto il Grimace Shake, una bibita dolce dall'iconico colore viola, immediatamente diventata famosissima su TikTok (anche se per le ragioni sbagliate: i video che vedono Grimace protagonista hanno infatti delle tinte horror decisamente disturbanti).



In ogni caso, McDonald's spera di replicare il successo di Grimace con i suoi CosMc's: attorno all'alieno sarà dunque creato un vero e proprio sub-brand, con tanto di punti vendita e locali di nuova apertura. Probabilmente, però, il menù di questi concept store di McDonald's resterà quasi del tutto identico a quello di ogni altro fast food della catena, differenziandosi da questi ultimi solo per il design e per l'estetica.