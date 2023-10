Maxi-leak per LEGO: sono questi i set del 2024? C'è anche Animal Crossing!

Mentre il modellino degli insetti LEGO va a ruba, sembra che un grosso leak abbia colpito la casa dei mattoncini danesi. Nelle scorse ore, infatti, sono finiti online i nomi di tantissimi set LEGO non ancora annunciati, tra cui alcune interessanti sorprese: vediamo i principali!

Ve l'avevamo preannunciato ad agosto, e ora il leak sembra confermarlo: Animal Crossing diventerà una serie di LEGO. I prodotti della linea in arrivo nel 2024 sono ben cinque, anche se per il momento i loro nomi restano sconosciuti, a differenza di tutti gli altri set leakati nelle scorse ore. Sappiamo solo i numeri di serie dei cinque prodotti, che saranno 77046, 77047, 77048, 77049 e 77050.

La collana Lego Art si arricchirà del set 31211, intitolato "Coppia di Pappagalli", mentre per la linea Ideas avremo la replica perfetta della fotocamera Polaroid, con un numero di serie 21345. Per la serie Icons, invece, avremo il set Daffodils (che rappresenterà gli omonimi fiori, i narcisi), l'Ornitottero dei film di Dune e un set dedicato alla fioritura dei ciliegi.

Per gli amanti dei set LEGO Technic, invece, ci sarà l'imbarazzo della scelta: il set più interessante è sicuramente il Rover marziano Perseverance della NASA, che avrà numero di modello 30682, ma ci sarà spazio anche per diversi macchinari terrestri e spaziali, come il Surface Spade Loader (42178), il Mars Exploration Rover (42179) e la mietitrebbia John Deere 9700 (42167). Spicca anche un diorama del pianeta Terra e della Luna in orbita (42179), sul quale non vediamo l'ora di saperne di più.

Lascia a desidera l'offerta legata alle IP videoludiche del prossimo anno: accanto ad Animal Crosssing, infatti, pare che non ci saranno set di Super Mario, almeno per i primi mesi del 2024. Arriverà invece il diorama "Battaglia Mech di Knucles", della serie Sonic The Hedgehog. Compensano le altre IP "geek" più amate del mondo LEGO: per esempio, i set di Star Wars in uscita saranno ben nove, tra cui un drone R2-D2 modulare e personalizzabile dai costruttori (75379).

12 saranno i set a tema Marvel: di questi, ben tre saranno legati a Venom, e si chiameranno Venom Street Bike, Venom e Doc Ock e Venom Mech. Tra gli altri, invece, abbiamo l'automobile di Spider-Man, il jet degli X-Men, una versione in mattoncini di Rocker Raccoon e della sua navicella spaziale e le miniature di Green Goblin e di Sam Wilson-Captain America.