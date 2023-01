Maxi bonus in arrivo alle famiglie che lasceranno Tokyo per tornare in campagna

Il pericolo dei paesi abbandonati lo conosciamo bene noi italiani: nella nostra penisola si contano circa 6000 “borghi fantasma”, splendidi da vedere ma segno di un passato lontano, a causa della crescita delle grandi città e dei pericoli di certe località. Lo stesso vale però per tanti altri Paesi come il Giappone che, però, ha avuto un’idea.

L’obiettivo del Giappone di non essere più un “paese per vecchi” è noto a molti: considerato che nel 2021 le nascite sul territorio nipponico sono cadute a livelli più bassi del 1899, il governo ha deciso di agire per migliorare la situazione. Il primo passo? Un piano di incentivi per ripopolare città e villaggi a rischio abbandono con nuove famiglie. Come verrà attuato? Offrendo 1 milione di yen per figlio alle famiglie che lasceranno Tokyo per trasferirsi in altre regioni.

Sono circa 7.200 euro per figlio quelli che verranno donati da aprile, contro i circa duemila dati in precedenza per lo stesso scopo. Il governo del Sol Levante ritiene che sia necessario ridurre la densità di popolazione nella sua metropoli nel Kanto per ridare linfa vitale alle zone “fuori moda”, colpite dall’invecchiamento degli abitanti.

Per ricevere questo maxi bonus economico le famiglie dovranno trasferirsi in uno dei circa 1.300 comuni al di fuori dell’area metropolitana o, altrimenti, in aree montuose collocate all’interno dei confini cittadini. Si tratta di 23 quartieri speciali e delle prefetture di Saitama, Chiba e Kanagawa, per i quali è già attivo un bonus ulteriore di 21.000 euro circa agli stessi nuclei familiari.

Non mancano poi tre condizioni: le famiglie dovranno rimanere nella nuova abitazione per almeno cinque anni e un membro dovrà lavorare in una piccola o media impresa nell’area scelta, in smart working per altre aziende, oppure dovrà aprire una nuova attività. Soddisfatti questi requisiti, il governo e i comuni locali consegneranno il denaro che spetta.

Con l’aumento del finanziamento il governo spera che almeno 10.000 persone lascino Tokyo entro il 2027, ma riuscirà a raggiungere questi numeri? Questo piano aiuterà poi il tasso di natalità a tornare ai livelli necessari per sostenere la popolazione attuale? Staremo a vedere.

Tornando nel Belpaese, se avete voglia di trasferirvi in una città migliore della vostra, ecco le province italiane in cui si vive meglio.