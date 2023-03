Max Pezzali spiega Hanno ucciso l'Uomo Ragno: ecco perché ha poco senso

Preparatevi perché quella che vi stiamo per raccontare è un'assurda storia italiana, che potrebbe potenzialmente strapparvi più di qualche sorriso. Si tratta infatti della nascita della hit "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" degli 883, ma di mezzo c'è molto altro (sì, persino un videogioco).

Più precisamente, a partire circa dal minuto 27:30 dell'intervista pubblicata sul canale YouTube di Gianluca Gazzoli, noto conduttore radiofonico che sulla piattaforma di Google conduce un format chiamato BSMT, Pezzali racconta com'è nato il tutto: "Mauro (Repetto, storico membro degli 883, ndr) arriva a casa e dice "ho trovato una casa discografica". Come? Semplicemente era andato alla SIP, l'equivalente monopolista della TIM attuale, in cui c'erano tutti gli elenchi telefonici e le Pagine Gialle d'Italia, per cercare dei contatti delle "case discografiche" dell'epoca, trovando la "Warner".

Il simpatico racconto prosegue con un colpo di scena: "Peccato che non fosse la WEA discografica, ma la Warner Chappell, che era editoriale. Non avevamo un contratto discografico, bensì un contratto editoriale. Eravamo "obbligati" a fare tipo 15 canzoni l'anno (o 12 canzoni l'anno). Era un "contratto capestro": tipo 300.000 lire. Però se non facevi queste canzoni, pagavi tipo 12 milioni di lire in penali".

Al netto dell'aneddoto del contratto sbilanciato, Pezzali arriva dunque a com'è nata la storica hit degli 883 "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", pubblicata nel 1992: "Questa cosa ci ha obbligati a fare queste canzoni. Scrivevamo per non incorrere in penali. [...] Abbiamo scritto canzoni come "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" nel 1990, due anni prima che uscissero. [...] Quando hai delle scadenze, a un certo punto ti inventi anche delle robe tipo "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", che dici: ma cosa cavolo vorrà dire? Non lo so, falla".

Invitandovi a prendere visione dell'intervista integrale per cogliere tutte le sfumature delle dichiarazioni di Pezzali, sicuramente valeva la pena riportare l'aneddoto, anche per via del resoconto effettuato dal cantante di alcune situazioni che avvenivano dietro le quinte del mercato musicale dell'epoca.

Il resto è storia: "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" è diventata una canzone che fa ormai parte della cultura popolare italiana, portando molta fortuna agli 883 (e dunque allo stesso Max Pezzali). A proposito dell'Uomo Ragno, le strade degli 883 e di Spider-Man si sono poi effettivamente incontrate, perlomeno mediante un easter egg, nel videogioco "Marvel's Spider-Man" del 2018.

Potreste infatti non esserne a conoscenza, ma in una specifica sequenza uno dei nemici afferma candidamente, prendendo per i fondelli il protagonista, che quello che si vede in giro nel gioco "non è nemmeno il vero Spider-Man. Quello vero è stato vittima di un incidente in un granaio circa tre anni fa. [...] Te lo giuro. Spider-Man è morto. Quello dei notiziari è tutta grafica 3D. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè".

Intervistato a fine 2020 dal conduttore radiofonico Linus sul canale YouTube de La Repubblica, Pezzali ha affermato di essere a conoscenza dell'easter egg per via di suo figlio. "Già usare una frase del genere in una canzone era una roba un po' da "malati di mente", ma in realtà per me è stato un omaggio pazzesco", ha spiegato Pezzali. Insomma, un "riconoscimento ufficioso" per quel brano realizzato sotto quello che Pezzali ha scherzosamente indicato come "contratto capestro" alla fine è arrivato anche direttamente dalla Marvel.