Max Allegri ed il rapporto con i capelli: da Berlusconi ad Yldiz, quanti siparietti!

L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Kenan Yldiz, il giovane attaccante turco che è entrato in campo contro l’Udinese nella vittoria della Juventus per 3-0. In conferenza stampa al termine del match, l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri, ha rispolverato un grande classico del suo repertorio: il rapporto con i capelli dei calciatori.

Il tecnico toscano infatti parlando della prestazione del 18enne ingaggiato lo scorso anno dal Bayern Monaco e che ha mostrato grandi qualità con l’Under 23 o la Juventus Primavera, ha affermato che “lui domani intanto si taglia i capelli perchè se li è toccati cento volte e se li deve tagliare”. Un consiglio seguito a ruota dal calciatore che nelle scorse ore si è accorciato i capelli documentando il tutto sul profilo Instagram ufficiale della Juventus. Inutile dire che la frase ed il video sono diventati rapidamente virali, scatenando le reazioni divertite dei sostenitori e non della compagine bianconera.

Non si tratta di una prima volta: in passato era toccato a Matias Soulé, che lo scorso anno si era presentato al ritiro estivo con una frangetta biondo platino che aveva scatenato la reazione divertita di Di Maria il quale commentando la foto pubblicata su Instagram aveva spiegato che “ad Allegri non piaceranno”. Alla fine, non sappiamo se per colpa di Allegri o non, il calciatore ha effettivamente cambiato taglio.

I tifosi di vecchia data ricorderanno però anche un siparietto riguardante i capelli che ha visto proprio Max Allegri come vittima. Il compianto presidente del Milan Silvio Berllusconi, nel al termine della sconfitta per 2-1 proprio contro la Juventus, consigliò ad Allegri di “pettinarsi prima di andare a fare le interviste”.