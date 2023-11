Massimo Bottura apre un nuovo ristorante: cosa si mangia al Gatto Verde (e quanto costa)?

Se i prezzi dell'Osteria Francesca di Massimo Bottura vi sembrano troppo alti, sarete ben contenti di sapere che il pluripremiato chef modenese ha aperto un nuovo ristorante nella "sua" Modena, e questa volta i prezzi sono decisamente abbordabili!



Il ristorante si chiama Al Gatto Verde, ed è gestito da Jessica Rosval, già chef della Francescana at Maria Luigia, la "costola" dell'Osteria Francesca presso Casa Maria Luigia, una country house poco distante dal centro di Modena. Insieme alla chef Rosval abbiamo un team di 200 dipendenti, tra cui 65 cuochi provenienti da tutto il mondo. Per saperne di più, potete dare un'occhiata al sito web del Gatto Verde.



Ma andiamo al sodo: cosa si mangia al Gatto Verde? E, soprattutto, quanto costa un pasto presso il nuovo ristorante del Maestro della cucina italiana? Ecco, iniziamo con una precisazione: più che un ristorante vero e proprio, il Gatto Verde viene definito dallo stesso Massimo Bottura come un "Barbecue contemporaneo". Un titolo condiviso anche dai critici, dal momento che, secondo la BBC, il Gatto Verde sta ridefinendo il concetto stesso di barbecue per come lo conosciamo oggi.



L'idea alla base del ristorante e del suo concetto culinario è stata raccontata dallo chef Bottura al Corriere della Sera: "L’anno scorso ho visitato una mostra di Mike Bidlo, un artista che riproduce le opere dei maestri in chiave personale: Not Pollock, Not Warhol… Mi sono ispirato a lui e ho pensato di fare lo stesso con la cucina italiana: vedere da lontano la tradizione e trasformarla con il fuoco".



All'atto pratico, la proposta del Gatto Verde si condensa in un menù da 8 portate a soli 140 euro a persona (vini esclusi, ovviamente): un prezzo piuttosto abbordabile, se consideriamo la fama dello chef che ha ideato i suoi piatti. Tra questi ultimi abbiamo "Non è una cozza", antipasto che utilizza il granchio blu, la mela nera e la pancia di maiale, ma anche il "Cotechino sangue di Drago", servito con un agrodolce alla prugna e dei fiori di ibisco. Infine, tra le preparazioni salate spicca la pasta bruciata cotta come un risotto, servita insieme alle short ribs sfilettate e allo sciroppo d'acero.