Questo mashup dei Tool e Taylor Swift ci ricorda che internet è bellissimo

Internet può davvero essere un posto bellissimo, e non lo scopriamo certo oggi. Tuttavia, l’algoritmo di YouTube ci ha proposto un mashup davvero spettacolare che mescola due artisti musicali che sono agli antipodi.

Da una parte troviamo i Tool, una delle band progressive metal più famose ed amate che tornerà in concerto in Italia il prossimo Giugno al Firenze Rocks, e dall’altra Taylor Swift, la popstar del momento che porterà anch’essa il suo Eras Tour dei record nel nostro paese a Milano. Collaborazione in vista? No, anche se TayTay ha più volte attirato le attenzioni di colleghi che con il suo genere musicale hanno ben poco da spartire. Emblematico è il messaggio lanciato da David Draiman dei Disturbed che rispondendo ad alcuni fan che fischiavano Taylor Swift durante i suoi concerti non ha esitato a dire che “Taylor Swift rocks”.

Non è però questo il caso: Maynard e soci non hanno manifestato l’intenzione di collaborare con la cantautrice americana. Il canale YouTube William Maranci Mashups, già qualche anno fa ha pubblicato un mashup spettacolare e divertente di cui siamo venuti (colpevolmente) a conoscenza solo quest’oggi. Gli youtuber hanno infatti mescolato Stinkfist dei Tool con We Are Never Getting Back Together di Taylor Swift. Il risultato? Potete ascoltarlo in calce. Fateci sapere cosa ne pensate.