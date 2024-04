Marracash annuncia Marra Stadi 25: sei date negli stadi, le info per i biglietti

Marracash entra nella storia della musica italiana ed annuncia MARRA STADI 2025, diventando così il primo rapper in assoluto a fare un tour negli stadi italiani. L’appuntamento è per il prossimo anno, ma i biglietti sono già in vendita.

Il primo tour negli stadi di Marracash prevede sei date:

6 Giugno 2025: Stadio Comunale di Bibione

10 Giugno 2025: Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

14 Giugno 2025: Stadio Olimpico di Torino

25 Giugno 2025: Stadio San Siro di Milano

30 Giugno 2025: Stadio Olimpico di Roma

5 Luglio 2025: Stadio San Filippo di Messina

Non è chiaro se ne verranno aggiunte altre man mano che queste andranno sold out, ovviamente, e da parte della produzione e del diretto interessato non sono arrivati commenti in merito.

I biglietti sono in vendita dalle 23:59 di ieri, 17 Aprile 2024, su Ticketone a questo indirizzoOvviamente, la divisione dei settori è differente a seconda dell’impianto scelto, e come sempre vi invitiamo ad affidarvi esclusivamente alle piattaforme di vendita ufficiali e di rivendita (come Fansale) per effettuare l’acquisto. La disponibilità dei biglietti potrebbe essere limitata: in caso d’interesse quindi vi invitiamo ad affrettarvi.



Qualche settimana fa, anche i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato un tour negli stadi nel 2025, con nove date che toccheranno tutto lo Stivale.

