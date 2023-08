Mark Zuckerberg in versione Swiftie: la foto al concerto di Taylor Swift è virale

Continua il trionfale tour Eras Tour di Taylor Swift, destinato a superare tutti i record d’incasso e di spettatori, e l’entusiasmo è alle stelle in tutte le città dove la popstar ha fatto tappa o sta per arrivare. Sono tantissimi anche i vip che, sia accompagnando i figli che non, si stanno godendo le 3 ore e 50 di show proposto dalla cantante.

E se nel weekend sono diventati virali i video di Dan Reynolds degli Imagine Dragons in compagnia della figlia al concerto, o di Bradley Cooper che ballava nel prato, Mark Zuckerberg sul proprio account ufficiale Instagram ha pubblicato una foto in pieno stile Swiftie.

Il CEO di Meta infatti ha partecipato alla tappa californiana dell’Eras Tour venerdì scorso a Santa Clara, insieme alla moglie Priscilla Chan e due delle sue tre figlie al seguito. Zuckerberg ha mostrato fiero il suo stile da concerto, con tanto di piccole pietre che gli adornavano il viso (diventate un must per coloro che partecipano ai concerti della Swift), ed una t-shirt rosa. In alcune fotografie Zuck ha anche sfoggiato una pila di braccialetti che mostrano i suoi album preferiti di Taylor Swift: Midnights, Red, Fearless e 1989. Evidentemente Folklore proprio non gli è piaciuto.

L’amore dei fan nei confronti della popstar dei record e l’entusiasmo intorno ai suoi concerti è senza limiti: a Seattle il concerto di Taylor Swift ha provocato un terremoto di magnitudo 2.3. L’anno prossimo arriverà anche in Italia con due tappe a San Siro già sold out.