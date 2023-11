Mark Zuckerberg ai box: si è rotto il legamento crociato durante un allenamento di MMA

Negli ultimi mesi, Mark Zuckerberg si è mostrato in formissima ed ha spiegato che dopo la pandemia ha iniziato ad allenarsi in maniera costante. Su queste pagine abbiamo anche pubblicato notizie relative alle medaglie di MMA ottenute dal CEO di Meta che però ora è costretto a fermarsi ai box.

Il numero uno di Facebook infatti con un post pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram ha annunciato che durante uno degli ultimi allenamenti di MMA si è strappato il legamento crociato anteriore durante lo sparring, ed è stato costretto ad operarsi. Nel post, in cui si vede Zuckerberg nel letto in ospedale con la gamba immobilizzata da un tutore, il dirigente del colosso americano ringrazia i medici che si stanno prendendo cura di lui.

"Mi stavo allenando per un incontro competitivo di MMA all'inizio del prossimo anno, ma ora è stato rinviato”, ha aggiunto. "Non vedo l'ora di combattere dopo che mi sarò ripreso. Grazie a tutti per l'amore e il supporto”, ma ovviamente non si tratta del match tra Musk e Zuckerberg visto che non se n’è più fatto nulla, dopo che si era parlato anche di un possibile coinvolgimento del nostro paese per ospitare l’incontro.

Musk quindi sarà costretto a stare ai box per qualche mese: probabilmente dopo l’intervento seguirà un periodo di riabilitazione che lo accompagnerà al ritorno sul ring.