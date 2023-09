In un articolo pubblicato martedì su Forbes, l’amministratore delegato di Spotify, Daniel Ek, ha discusso della percezione che il pubblico ha del collega di Meta, Mark Zuckerberg, che conosce da anni e che è suo amico.

Secondo Ek, Mark Zuckerberg ha abbracciato a 360 gradi la visione delle arti marziali. Secondo il numero uno della piattaforma di streaming musicale, “è molto più autentico nella sua personalità pubblica” di quanto lo si possa credere ed “ha imparato molto in questi ultimi anni e ha un nuovo fuoco nello stomaco. Ha capito che deve agire in modo responsabile perché ha questa enorme piattaforma. Ma c'è ancora qualcosa del vecchio Mark, in cui scommette sulle cose anche se tutti gli dicono "non funzionerà mai””.

L’impatto che hanno avuto le arti marziali ed il jiu jitsu su Mark Zuckerberg evidentemente è stato importante e la sua visione del mondo attraverso l’MMA riguarda il rispetto, la disciplina e l’autoconsapevolezza, che sono appunto tre principi delle arti marziali. "Quando partecipi a una competizione, non stai combattendo contro un'altra persona, stai combattendo contro te stesso, giusto?” affermerebbe spesso Zuckerberg. "Stai solo cercando di essere una versione migliore di te stesso."