Mark Lenders è tornato: la Juventus lancia la collezione dedicata a Capitan Tsubasa

Quella di Kojiro Hyuga (aka Mark Lenders) è una figura ancora oggi nella memoria di milioni di tifosi di tutto il mondo, che hanno seguito le sue gesta ed il suo iconico Tiro della Tigre nella serie Capitan Tsubasa - Holly e Benji. La Juventus ha deciso di celebrare l’iconica serie con una collezione speciale.

Il club di Torino infatti ha reso disponibile sul proprio store una t-shirt speciale dedicata a Kojiro Hyuga ed ovviamente il terzo kit con il numero 78, acquistabile sullo store ufficiale e nei negozi fisici.



Per quanto concerne la t-shirt, sulla parte frontale troviamo il logo ispirato all’estetica dell’anime, con il nome del personaggio scritto in kaji. Sul retro invece è presente il cognome ed il numero di maglia di Kojiro Hyuga, con tanto di visual in cui viene racchiuso il carisma del giocatore.



“Il personaggio rappresenta un’opportunità per il Club di irrompere nel mondo degli anime e dimostra ancora una volta come la Juventus sappia spingersi sempre oltre utilizzando nuovi linguaggi. Il progetto si inserisce di fatto in un percorso più ampio che mira a unire Juventus con il mondo dell'arte e della cultura, con l’obiettivo di coinvolgere sia i tifosi più nostalgici cresciuti con Kojiro Hyuga, aka Mark Lenders, come un’icona durante la propria infanzia, sia le nuove generazioni di Bianconeri in tutto il mondo che condividono la stessa passione per quelle storie che vengono dal passato, ma hanno un sapore contemporaneo” ha affermato Gianmarco Pino, Brand Manager della Juventus.