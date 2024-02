Mark Knopfler vende le sue chitarre: asta da record per la Les Paul!

Lodevole iniziativa per il cantante e chitarrista dei Dire Straits, Mark Knopfler. Il musicista infatti ha preso parte ad un’asta benefica tenuta nella sede londinese di Christie’s, dove ha messo in palio le sue storiche chitarre utilizzate in studio e durante i live della band.

Punta di diamante del lotto la Gibson Les Paul Standard del 1959, che è stata battuta per la bellezza di 812.841 Euro: mai questo modello aveva raggiunto una valutazione di questo tipo. Il modello in questione è stato utilizzato da Knopfler per due storici tour dei Dire Straits: il Sailing to Philadelphia tour nel 2001 ed il Kill To Get Crimson Tour del 2008.

All’asta anche la Les Paul del 1983 a cui Knopfler si era affidato per registrare due storiche canzoni come Money for Nothing e Brothers In Arm e che era stata utilizzata anche sul palco del Live Aid del 1985. Questo pezzo unico è stato venduto a ben 694.300 Euro, un prezzo molto superiore a quello stimato da Christie’s che la poneva tra 11mila e 17mila Euro.

Tra gli altri prezzi pregiati all’asta c’è stata la Schecter bianca e rossa di Walk Of Life, battuta a 487.500 Euro e la Gibson ES335 del 1958 venduta a 206.800 Euro.

I proventi saranno destinati a diverse organizzazioni no profit, come la Croce Rossa del Regno Unito.