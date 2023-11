I vini tipici della Liguria: un viaggio tra mari e monti

Visitando la Liguria si nota subito che si è in una terra fatta di contrasti, dove il mare e la montagna si incontrano in un abbraccio di bellezza. Qui nascono vini unici, frutto di un lavoro duro e appassionato, che raccontano i profumi e i sapori di questa regione.

Vini bianchi freschi e aromatici, rossi delicati e speziati o dolci e preziosi. Scopriamo dunque quali sono i vini tipici della Liguria, un tesoro nascosto tra le onde e le rocce.

Le Cinque Terre

Le Cinque Terre sono famose per i loro suggestivi paesaggi costieri e i loro vini bianchi unici. Questa zona produce principalmente il Vermentino, un vino bianco secco con note di frutta fresca e una piacevole acidità. Questi vini sono perfetti per accompagnare i piatti a base di pesce della cucina ligure.

Pigato

Il Pigato è un altro vino bianco rinomato della Liguria, noto per la sua eleganza e complessità. È prodotto principalmente nella zona di Albenga e offre note fruttate e floreali, con un retrogusto minerale. Questo vino bianco è spesso abbinato ad antipasti a base di frutti di mare.

Sciacchetrà

Siamo in presenza di un vino da dessert eccezionale, anche lui prodotto nella zona delle Cinque Terre. Questo vino dolce è fatto con uve appassite al sole, che danno vita a un vino ricco, denso e aromatico. Lo Sciacchetrà è l'accompagnamento perfetto per dolci tradizionali come la torta di riso, un dolce tipico della cucina emiliana.

Rossese di Dolceacqua

Se la Liguria è famosa per i suoi vini bianchi, il Rossese di Dolceacqua rappresenta una piacevole eccezione. Questo vino rosso è prodotto nella zona di Dolceacqua nel ponente ligure, esattamente in Val Nervia. Degustando questo vino si potranno notare fin da subito delle note fruttate e floreali, con una piacevole speziatura. È un ottimo accompagnamento per piatti a base di carne e formaggi.