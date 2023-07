Marco Mengoni stasera 8 Luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano: la scaletta

Farà tappa stasera, 8 Luglio 2023, allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro il tour estivo negli stadi di Marco Mengoni. L’artista, vincitore di Sanremo 2023 con “Due Vite”, si esibirà nell’impianto milanese alle 20:30, e dal momento che non si tratta della prima tappa, abbiamo già qualche indicazione sul concerto.

A giudicare dalla scaletta che Marco Mengoni ha proposto allo Stadio Euganeo di Padova, dove ha aperto ufficialmente il tour 2023, la setlist dovrebbe essere seguente anche stasera 8 Luglio 2023 a San Siro:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale/Pazza musica/Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona Vita

I biglietti sono in vendita su Ticketone e sulle principali piattaforme del settore. Nelle condizioni è presente l’indicazione che ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di sei biglietti: è possibile scegliere il ritiro sul luogo dell’evento o in alternativa optare per la stampa a casa o la possibilità di aggiungere il ticket direttamente nel proprio cellulare su Apple Wallet o Google Wallet su iOS ed Android.

Dal momento che si tratta di biglietti nominativi, al momento dell’ingresso è necessario esibire un documento d’identità valido come CIE o Patente.