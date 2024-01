Marco Mengoni annuncia il tour negli stadi italiani: appuntamento nel 2025!

Mentre è stato annunciato che Marco Mengoni sarà tra i co conduttori di Sanremo 2025, il cantante ha confermato che tornerà in tour nel 2025, con una serie di date nei principali stadi italiani. Le date prenderanno il via il 26 Giugno 2025 da Napoli e termineranno il 24 Luglio 2025 a Messina.

Nella fattispecie, il calendario dei concerti sarà il seguente:

26 giugno 2025 – Napoli @Stadio Diego Armando Maradona

2 luglio 2025 – Roma @Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Bologna @Stadio dall’Ara

9 luglio 2025 – Torino @Stadio Olimpico

13 luglio 2025 – Milano @Stadio San Siro

17 luglio 2025 – Padova @Stadio Euganeo

20 luglio 2025 – Bari @Stadio San Nicola

24 luglio 2025 – Messina @Stadio San Filippo

Per quanto concerne la disponibilità dei biglietti, invece, i titolari di carta mastercard potranno accedere alla prevendita da oggi 30 Gennaio 2024 alle 10 alle 10 di giovedì 1 Febbraio 2025 direttamente sul sito www.priceless.com/music.

Gli utenti iscritti a My Live Nation invece avranno la possibilità di acqiuistarli dalle ore 11 di giovedì 1 Febbraio 2024, mentre la fase di vendita generale prenderà il via alle ore 11 di Venerdì 2 Febbraio 2024 direttamente su Ticketone e Ticketmaster.