Marcel Duchamp a Venezia: al via la mostra sul padre del surrealismo

Questo autunno è una grande stagione per l'arte contemporanea in Italia: dopo l'inaugurazione della grande retrospettiva milanese su Giorgio Morandi, arriva, questa volta a Venezia, un'interessantissima mostra interamente dedicata a Marcel Duchamp, uno dei "padri" dell'arte surrealista, noto per la sua Gioconda con i baffi e per il suo "bidet".

La mostra si chiama "Marcel Duchamp e la seduzione della copia". L'esposizione è partita il 14 ottobre e si concluderà il 18 marzo 2024, mentre ad ospitarla è la Collezione Peggy Guggenheim della Serenissima. Curatore della mostra è lo studioso indipendente Paul B. Franklin, mentre il catalogo dell'esposizione è edito da Marsilio.



I biglietti possono essere acquistati in loco o prenotati online, anche se il consiglio è quello di acquistare sul web per evitare lunghe code o un esaurimento dei ticket proprio per il giorno della vostra visita. L'ingresso ordinario costa 17 Euro, ed è valido per tutti gli adulti tra i 19 e i 64 anni: al di sopra di questa fascia scatta il biglietto senior, a 15 Euro, mentre al di sotto ci sono le convenzioni per adolescenti (10-18 anni, 10 Euro) e per bambini (fino a 9 anni, ingresso gratuito). Infine, gli studenti fino a 25 anni hanno un ingresso scontato, pari a 10 Euro.



"Marcel Duchamp e la seduzione della copia" è la prima, grande mostra personale di Duchamp a Venezia: la location non è casuale, dal momento che il padre del surrealismo è stato un amico personale di Peggy Guggenheim, che ne possedeva anche alcune opere. In mostra ci saranno capolavori datati tra il 1911 e il 1968, coprendo gran parte del lavoro dell'artista con opere provenienti dalla collezione Peggy Guggenheim stessa.



Tra le opere in mostra abbiamo il Giovane triste in treno del 1911, la Scatola in una Valigia del 1935-1941 e il Nudo (schizzo). Tra i prestatori di pregio abbiamo il Museum of Modern Art di New York, il Solomon R. Guggenheim Museum della stessa città, il Philadelphia Museum of Art e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.