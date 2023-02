Un manoscritto musicale autografato da Mozart è disponibile in vendita

Quando si parla di musica si parla inevitabilmente di storia, di cultura pop e di persone che hanno influenzato la società con i loro iconici brani. Ciò vale soprattutto per i musicisti classici tanto venerati dal pubblico. A proposito, sapevate che c’è un manoscritto musicale autografato da Mozart in vendita?

La galleria ”B” Dry Goods di Brooklyn sta consentendo ai collezionisti di aggiungere un raro pezzo di storia della musica classica al loro scrigno di tesori: si tratta di un foglio tratto dalla Serenata in re maggiore per orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, presumibilmente scritto a Salisburgo nel 1773. Non c’è alcuna data specifica nel documento, mentre il pentagramma mostra chiaramente una parte del terzo movimento del brano – ovvero dell’Allegro – con partiture per violino.

Secondo gli esperti questo meraviglioso manoscritto era destinato a Judas Thaddaus van Antretter, amico della famiglia Mozart, e dovrebbe essere peraltro la cinquantacinquesima pagina delle 58 totali della partitura. Per il violinista e fondatore di "B" Dry Goods Gabe Boyers, questa vendita è “una straordinaria opportunità per possedere un manoscritto significativo non solo di uno dei più grandi geni musicali di tutti i tempi, ma anche di uno dei più grandi più grandi geni di qualsiasi tipo nella storia di tutta l'umanità”. Non possiamo che trovarci d’accordo.

Il manoscritto in questione, in condizioni giudicate eccellenti, è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale a 250.000 dollari. Un prezzo per pochi, naturalmente, ma in fondo corretto se si pensa che l’esatta ubicazione di molti fogli del movimento completo è sconosciuta da quando sono stati venduti all’asta nel 1975.