Mangiare da Gordon Ramsay? Peggio di Cucine da Incubo, secondo un food blogger

Finalmente Gordon Ramsay sta per tornare in TV con una nuova stagione di Cucine da Incubo, uno degli show culinari più amati dal pubblico in tutto il mondo. Secondo alcuni critici, però, un candidato papabile per la prossima stagione di "Kitchen Nightmares" sarebbe nientemeno che il nuovo ristorante dello stesso Gordon Ramsay a Manchester!

Nelle scorse settimane, infatti, Gordon Ramsay ha aperto il Lucky Cat, nella centralissima King Street di Manchester. Come prevedibile, il ristorante ha attirato frotte di turisti, amanti del buon cibo e, ovviamente, food blogger, influencer e giornalisti. Uno di questi, Ben Arnold, che lavora per il Manchester Evening News ha stroncato il ristorante aperto dal grande chef scozzese.

"Ho speso 120 sterline per bere l'acqua del rubinetto", ha spiegato Arnold, che ha criticato i prezzi elevati e le porzioni troppo piccole del ristorante. Addirittura, il food blogger non si è detto affatto contento del comportamento dello staff, che non si sarebbe dimostrato all'altezza di un locale che porta il nome di Gordon Ramsay.

La questione dei prezzi, d'altro canto, la conosciamo da tempo. Mangiare da Gordon Ramsay costa: un piatto cucinato dallo chef scozzese non arriva certo a buon mercato, e al Lucky Cat i prezzi possono arrivare fino a 100 sterline per portata. Certo, Arnold non ha specificato che questi sono i prezzi del menù serale, dal momento che a pranzo Ramsay propone una sorta di "pranzo di lavoro" a 40 sterline per commensale, bevande escluse.

In ogni caso, il critico del Manchester Evening News ha spiegato che le porzioni offerte dal ristorante erano troppo piccole, anche se di qualità tutto sommato buona: sono stati apprezzati i calamaretti sale e pepe, così come gli gnocchi di melanzana e cavolo, che però - lamenta il food blogger - erano solo cinque in tutto il piatto.

Anche la porzione di capesante era risicata: due in un intero piatto, che però costava "sole" 27 sterline. Persino le dimensioni delle capesante, diseguali e (pare) estremamente ridotte, sono state oggetto di disappunto da parte del giornalista.