I Måneskin trionfano agli MTV EMA: battuti Metallica, Foo Fighters ed Arctic Monkeys

Non si placa l’incredibile successo dei Måneskin. La band romana, che di recente è stata elogiata anche da Mick Jagger in un’intervista in cui ha definito Damiano, Victoria, Ethan e Thomas “la più grande rockband al mondo”, ha fatto il pieno di premi agli MTV European Music Awards 2023.

La cerimonia come noto è stata cancellata a seguito della crisi internazionale in Israele e per la paura attentati, ma sono stati comunque premiati gli artisti. I Måneskin hanno trionfato nella categoria “Best Italian Act” ma hanno anche ottenuto il premio “Best Rock”, dove hanno battuto band internazionali del calibro di Foo Fighters, Metallica, Arctic Monkeys, The Killers e Red Hot Chili Peppers.

Il premio principale, Best Artist, è andato a Taylor Swift che ha trionfato anche nella categoria Best Live con il suo Eras Tour e Best Video con “Anti-Hero” tratta dall’ultimo album Midnights.

Di seguito la lista completa dei premi:

Best Afrobeats: Rema

Best Alternative: Lana Del Rey

Best Artist: Taylor Swift

Best Collaboration: KAROL G and Shakira - "TQG"

Best Electronic: David Guetta

Best Hip Hop: Nicki Minaj

Best K-Pop: Jung Kook

Best Latin: Anitta

Best Live: Taylor Swift

Best New: Peso Pluma

Best Pop: Billie Eilish

Best Push: Tomorrow X Together

Best R&B: Chris Brown

Best Rock: Maneskin

Best Song: Jung Kook Featuring Latto - “Seven”

Best Video: Taylor Swift - “Anti-Hero”

Best African Act: Diamond Platnumz

Best Asia Act: BE:FIRST

Best Australian Act: Kylie Minogue

Best Brasilian Act: Matue

Best Canadian Act: Shania Twain

Best Caribbean Act:Young Miko

Best Dutch Act: FLEMMING

Best French Act: Bigflo & Oli

Best German Act: Kontra K

Best Hungarian Act: ajsa luna

Best India Act: Tsumyoki

Best Italian Act: Måneskin

Best Lat Am North Act: Kenia OS

Best Lat Am Central Act: Feid

Best Lat Am South Act: Lali

Best New Zealand Act: SIX60

Best Nordic Act: Käärijä

Best Polish Act: Doda

Best Portuguese Act: Bispo

Best Spanish Act: Samantha Hudson

Best Swiss Act: Gjon’s Tears

Best UK & Ireland Act: Tom Grennan

Best US Act: Nicki Minaj

Di recente, anche il NYT ha incoronato i Måneskin definendola “l’ultima rock band”, ma l’articolo ha attirato l’ilarità delle figlie di Dave Grohl e Chris Cornell.