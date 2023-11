I Maneskin reinterpretano 'Jolene' insieme alla regina del country Dolly Parton

Il fenomeno Maneskin abbraccia anche il mondo della musica country. La band romana infatti ha collaborato con la regina del country americano Dolly Parton, in una reinterpretazione in chiave rock della hit del 1973 “Jolene”.

La traccia è presente nel nuovo album di Dolly Parton, Rockstar, disponibile dallo scorso 17 Novembre e che include una raccolta di 30 tracce inclusi degli inediti e cover di classici come Magic Man di Heart, Purple Rain di Prince e (I Can’t Get No) Satisfacion dei Rolling Stones. A dimostrazione di come il duetto di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sia di alto livello, c’è anche l’elenco degli altri artisti che hanno preso parte al progetto Rockstar di Dolly Parton: la lista include Paul McCartney, Elton John, Sting, Steve Parry, Debbie Harry e Joan Jett & The Blackhearts.

Originariamente presente nell’album omonimo del 1974, Jolene rappresenta ancora oggi una hit freschissima ed attuale, che il Rolling Stone ha indicato al 217esimo posto della classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Il testo parla di una donna che prega un’altra donna di non portarle via il suo uomo.

Dolly Parton tramite il proprio account ufficiale Instagram ha anche pubblicato una breve clip in cui si vedono i Maneskin alle prese col duetto.

Di recente, i Maneskin hanno anche trionfato agli MTV EMA dove hanno battuto band come Metallica, Foo Fighters ed Arctic Monkeys.