Maneskin, pubblicato il video di Trastevere: non c'è Victoria, Ethan alla seconda chitarra

Solo qualche giorno fa, i Maneskin hanno reinterpretato Jolene insieme alla regina del country Dolly Parton, nel nuovo album. La band romana però nel weekend ha anche pubblicato l’ultimo video ufficiale di “RUSH!”, l’album che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stanno portando in tutto il mondo con un tour da record.

La videoclip raffigura tre dei quattro componenti mentre suonano una versione acustica di “Trastevere”, una delle tracce extra presenti nella versione deluxe di “RUSH!”, che è disponibile da qualche settimana.

La clip vede come protagonisti solo Damiano, Thomas ed Ethan, con quest’ultimo che passa dalla batteria alla seconda chitarra, mentre non è presente la bassista Victoria. Il filmato è stato girato da George Gallardo Kattah, il quale però non ha spiegato i motivi di questa scelta particolare che sicuramente farà discutere.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, anche Hideo Kojima ha lodato RUSH dei Maneskin: al momento della pubblicazione ha infatti affermato senza mezzi termini che “lo adoro e lo ascolto di continuo”.

La band romana, che ha trionfato anche agli MTV EMA nella categoria Best Rock dove ha battuto band del calibro di Foo Fighters e Metallica, attualmente è in tour in Australia con una serie di date sold out. La scorsa estate i quattro si sono esibiti allo Stadio Olimpico di Roma e lo Stadio San Siro di Milano.